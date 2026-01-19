Menú

Entrevista en "Es La Mañana"

El testimonio del jefe de Policía de Adamuz en esRadio: "Hasta que no remuevan todos los hierros no sabremos lo que hay"

El jefe de Policía Local de Adamuz, Antonio Ruiz, ha explicado en Es la Mañana de Federico cómo vivió los primeros instantes del accidente.

El jefe de la Policía de Adamuz: "Vimos a gente gritando, llorando y caminando sin rumbo"

Imagen de este lunes del Alvia que circulaba en dirección Huelva tras el choque. | Guardia Civil

El terrible accidente de tren en Adamuz con el descarrilamiento de dos convoyes recibió en primer lugar la asistencia de los policías locales de la zona. En Es la Mañana de Federico, de esRadio, Antonio Ruiz, jefe de Policía Local de Adamuz ha relatado cómo fueron esos primeros instantes tras enterarse, por la llamada del alcalde, de lo que había ocurrido.

"Activamos policías locales de otros pueblos, incluso de Córdoba capital. No conocíamos la envergadura de lo ocurrido pero por si acaso activamos todo", ha contado. Al llegar, vieron "gente gritando, llorando, gente deambulando sin rumbo fijo. Primero encontramos el tren menos siniestrado y los propios viajeros nos alertaron de que ese tren no era, que el tren más dañado estaba más adelante. Lo encontramos y empezamos a coger gente".

Según Ruiz, sacaron "a todos los heridos que pudimos" y luego llegaron otros cuerpos de seguridad del Estado. La policía local se centró entonces en atender a heridos leves y familiares en Adamuz.

Sobre cómo lo han vivido, ha contado que "no hemos tenido tiempo de recapacitar porque seguimos al cien por cien asistiendo a los familiares de las personas no localizadas". "Hasta que no se remuevan todos los hierros que hay no sabremos lo que hay realmente", ha afirmado.

