Estupor policial por el caso Plus Ultra: "Zapatero y sus hijas tendrían que haber sido ya detenidos"

La investigación del caso Plus Ultra está provocando un gran estupor a nivel policial tras las escasas consecuencias que hasta el momento están sufriendo el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y sus dos hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa.

El presidente de la aerolínea Julio Martínez; el consejero delegado, Roberto Rosell; un tercer empresario de nombre también Julio Martínez y un abogado español, quedaron en libertad con medidas cautelares el pasado mes de diciembre tras declarar ante el juez. La causa que dirige el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid indaga un posible blanqueo de capitales por parte de la compañía con dinero procedente de Venezuela. Todo ello, aprovechando el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez le otorgó en 2021 a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Fuentes policiales consultadas por Libertad Digital afirman que "la investigación del caso Plus Ultra por parte de los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF), en lugar de por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), ha levantado muchas suspicacias a nivel policial. Zapatero sigue manteniendo un gran poder sobre las cloacas del Ministerio del Interior a través de su amigo, el exjefe de Seguridad de Moncloa Segundo Martínez".

"Durante la instrucción ya se han podido acreditar pagos sospechosos desde la empresa de las hijas de Zapatero al empresario amigo del expresidente del Gobierno Julio Martínez, cuyo concepto real se desconoce. Una vez acreditados estos pagos existía suficiente material incriminatorio para detener incluso al propio Zapatero y a sus hijas", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "la investigación de la UDEF tendría que pasar irremediablemente por el análisis de las cuentas bancarias de Zapatero y de sus hijas para rastrear posibles comisiones ilegales". Mientras tanto, la Fiscalía Anticorrupción ha ordenado a los investigadores que no informen a sus mandos para evitar chivatazos.

Anticorrupción investiga si Plus Ultra desvió el dinero del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno le concedió tras la pandemia para blanquear fondos de Venezuela a través de Francia, Suiza y España. El Ministerio Público sospecha que la aerolínea hizo un presunto "uso indebido" de las ayudas públicas que fueron aprobadas en Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021.

La actividad consistiría en blanquear "fondos ilícitos" procedentes de malversaciones cometidas en Venezuela por "funcionarios públicos". En concreto, se investigan fondos públicos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) venezolanos (un plan gubernamental de distribución de alimentos) y de venta de oro del banco del país. La implicación de la organización en España hace sospechar a la Fiscalía que la compañía aérea desvió la ayuda del rescate en "fechas consecutivas a la recepción" del mismo, a "cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal".

Las declaraciones del hijo de Ábalos

El hijo del exministro de Transportes José Luis Ábalos, Víctor Ábalos, en una entrevista en Telecinco afirmaba la semana pasada que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero sería el principal responsable del rescate de Plus Ultra, actuando como un "lobista más" en España. Según su padre, el entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura (número dos de José Luis Ábalos en el ministerio), recibió presiones directas de Zapatero para aprobar la operación.

Víctor Ábalos describió el esquema como un "triángulo": Zapatero en la cima, el negocio/lobby en la base, mencionando la consultora Acento de José Blanco), y la protección institucional desde el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska con la participación del exjefe de seguridad de La Moncloa Segundo Martínez. Además, vinculó el rescate de Plus Ultra al llamado Delcygate, afirmando que la motivación principal del viaje era reunirse con Zapatero, a quien describió como el "presidente en la sombra" que dirige la política exterior de España.

