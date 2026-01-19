García Ortiz pide la nulidad de su condena y defiende que actuó para proteger la credibilidad de la Fiscalía

El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha presentado un incidente de nulidad contra la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó por el delito de revelación de secretos, argumentando que defendió la "credibilidad" de la Fiscalía frente a "ataques".

En el escrito remitido por la Abogacía del Estado, encargada de su defensa durante el juicio, García Ortiz solicita la nulidad de su sentencia alegando una vulneración de derechos fundamentales y que se retrotraigan "las actuaciones al momento procesal oportuno".

"La libertad de expresión en su sentido institucional, precisamente por su función democrática, ha de ser amplia, incluso para admitir errores, excesos o decisiones discutibles, sin que ello pueda traducirse en la criminalización penal de una actuación adoptada para defender a la institución frente a ataques que comprometían directamente su credibilidad y su independencia", señala.

El fiscal General denuncia que se pretenda "un secuestro y acallamiento de la posibilidad misma de que la Fiscalía y su máximo dirigente emitan comunicados o desmentidos institucionales cuando la institución se ve gravemente atacada, vaciando de contenido su función constitucional de información y defensa de la legalidad ante la ciudadanía y generando un efecto amedrantamiento evidente".