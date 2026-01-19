El Presidente de la Junta de Andalucía, que se encuentra en la zona 0, donde está "el mayor impacto", ha confirmado a Onda Cero que es el tren Alvia "el convoy donde va a haber más víctimas mortales". También ha informado que a lo largo de la mañana "se va a instalar la maquinaria pesada para levantar esos vagones". Ha contado que están en una zona muy "encajonada" y "necesitan cierto espacio". Según el popular "la maquinaria lo puede hacer más ágil" y se verá "exactamente cuántas personas han fallecido".

Moreno, que se fue de la zona "a las cuatro de la madrugada" informó de los trabajos que se han llevado a cabo durante toda la noche para excarcelar a las víctimas del amasijo de hierros y "extraerlas". Por parte de los médicos forenses se ha intentado identificar a todos los fallecidos porque la "angustia" es "absoluta". Según Moreno la mayoría de las familias ya han sido informadas "excepto a algunos debido a las dificultades en las que se encuentran los cadáveres. Pero todo evoluciona de manera rápida". En otras entrevista vaticinaba que el día de hoy "va a ser largo" y la semana "muy complicada".

Sobre el parte de heridos dijo que todos han sido evacuados y que los que han tenido que ser operados de urgencia "evolucionan favorablemente dentro de la cautela porque alguno está en situación crítica".

Finalizó narrando la gran gravedad del accidente, "un impacto brutal" a causa del cual algunos pasajeros incluso fueron "lanzados por la ventana a cientos de metros".

El accidente ferroviario que se ha cobrado la vida de varias decenas de pasajeros se produjo en la tarde del domingo a la altura de Adamuz (Córdoba) al descarrilar los tres últimos vagones del tren Iryo 6189 con origen Málaga y destino Madrid. En ese momento, por la vía contraria, circulaba el Alvia 2384 en dirección Huelva. El choque entre los vagones descarrilados provocó que los dos primeros vagones cayeran por un terraplén de cuatro metros.