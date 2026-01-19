Juanma Moreno descarta que durante la noche se pueda "rescatar" a alguno de los cuerpos atrapados

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha querido trasladar su "pésame a las personas que tristemente han perdido la vida en esta catástrofe que hemos sufrido en un accidente que ha sido muy grave". Y lo ha calificado así porque "sabemos que hay más de 20 fallecidos y que probablemente va a ser muy difícil que durante la noche se pueda rescatar los cuerpos que pueden estar atrapados".

El presidente regional ha atendido a los medios de comunicación a su llegada a Adamuz tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad que ha provocado al menos 21 muertos. Moreno Bonilla ha confirmado que 75 heridos se encuentran ingresados en los distintos hospitales de Córdoba, especialmente en el Hospital Universitario Reina Sofía, y de los cuales 15 de ellos se encuentran en "estado grave".

Además, ha relatado que "hay 16 médicos forenses que van a empezar a identificar los cadáveres para que se pueda certificar el fallecimiento e informar a los familiares", algo que ha dicho llevará su tiempo y que se va a centralizar en Córdoba.

⚫️ Nuestro profundo pesar a las familias de las personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz. Es una catástrofe. Tenemos el corazón roto. 75 personas están hospitalizadas, 15 de ellas muy graves. Siguen los trabajos y deseamos la pronta recuperación de los heridos. pic.twitter.com/WkReisUz0C — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) January 19, 2026

"A lo largo de esta noche y mañana se va a seguir con la recuperación de cuerpos", por lo que ha dicho el presidente andaluz que va a ser difícil tener una información precisa a lo largo de la noche, por lo que ha emplazado a mañana por la mañana para conocer más detalles sobre la cifra definitiva de víctimas. Además, ha anunciado que durante la jornada de este lunes el ministro de Fomento, Óscar Puente, se desplazará al lugar de los hechos.

El presidente de Andalucía, visiblemente afectado, ha añadido que "es un día muy triste y muy oscuro para Andalucía y estamos en shock porque nadie está acostumbrado a un accidente de estas características tan mortal y tan severo". Además, ha relatado que "en los trenes viaja la vida" por lo que entre las víctimas seguramente "viajan familias enteras, personas mayores, niños. En definitiva, personas de toda índole y probablemente de todas las edades".

Juanma Moreno ha asegurado que con la noche las labores de rescate se dificultan y que desconoce las causas del mortal accidente pero que se espera que haya más de 20 víctimas: "Ahora mismo todo son incógnitas y nos piden prudencia. Con la oscuridad y con los medios disponibles hará falta que pasen algunas horas pero lamentablemente esperamos que haya más de 20 muertos".

Preguntado sobre el estado de los vagones que han sido embestidos por el Alvia y caído a un terraplén, el presidente de la Junta ha dicho que "algunos de los vagones han quedado en una situación muy lamentable y son muy pesados. Ha quedado un amasijo de hierro y hay que utilizar maquinaria pesada para ver si hay más cadáveres. Vamos a intentar que en el menor tiempo posible tengamos identificados los cadáveres y el número exacto de fallecidos y heridos", ha añadido Juanma Moreno.

El presidente regional no ha marcado un plazo para esclarecer los motivos del accidente pero sí ha dejado claro que será la comisión designada por ley la que se "encarga de investigar este tipo de accidentes ferroviarios y será esa comisión la que tendrá que trabajar y dictaminar con las pruebas que tengan cuál ha sido el origen del accidente. Pero yo no tengo ni idea y habrá que dejar trabajar a los profesionales para que sepan la fórmula de lo que ha pasado y para evitar que vuelva a pasar".