La Fiscalía está "forzando" su competencia para investigar a Julio Iglesias en España

La Fiscalía de la Audiencia Nacional está "forzando" su competencia para investigar al cantante Julio Iglesias en España.

Dos extrabajadoras de Julio Iglesias auspiciadas por la organización Women’s Link Worldwide presentaron una denuncia ante la Fiscalía el pasado 5 de enero acusando al artista de supuestos delitos de agresión sexual, delitos contra los trabajadores o trata de seres humanos. La defensa de Iglesias liderada por el letrado José Antonio Choclán presentaba este lunes un escrito ante el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, solicitando el archivo de su investigación: "Consideramos que el Estado español carece de Jurisdicción para la investigación de los hechos denunciados, de modo que las diligencias de investigación preprocesal deben clausurarse cuando conste objetivamente la ausencia de la Jurisdicción española".

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital denuncian que "el caso de Julio Iglesias es un escándalo. La Fiscalía de la Audiencia Nacional no tiene competencia alguna para investigar al artista en territorio español. El único delito que se le imputa a Julio Iglesias que podría investigarse en España con algunos preceptos que no se cumplen sería el de trata de seres humanos. No obstante, tendría que ser cometido a españolas y menores fuera del territorio nacional y no es el caso. Por lo tanto, el caso no se debería investigar en España", añade.

"La Fiscalía está forzando descaradamente su competencia para investigar la causa y que se hable de Julio Iglesias y no de otros asuntos que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez", añaden.

El artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) señala que será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley española, cuando "el procedimiento se dirija contra un español"; o, "la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos y la persona a la que se impute la comisión del delito se encuentre en territorio español". En el caso de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, se exige que la víctima sea menor de edad.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "la competencia para que la Fiscalía investigue a Iglesias en España sólo se cumple en uno de sus preceptos, que Julio Iglesias es español, pero no en el resto de requisitos exigidos, ya que no se encuentra en territorio español, tiene su residencia habitual en el lugar de los hechos y las supuestas víctimas no tienen la nacionalidad española, ni residen habitualmente en España. Además, tampoco son menores de edad. Por lo tanto, las denunciantes debieron presentar su denuncia en el lugar de comisión de los hechos".

El "fiscal universal"

El escrito presentado por la defensa de Julio Iglesias destaca que "no cabe que la Fiscalía española se atribuya el poder unilateral de convertirse en un Fiscal Universal, tampoco los tribunales españoles, ni que a la víctima se le otorgue un derecho de opción sobre la Jurisdicción que le resulte más conveniente. La jurisprudencia constitucional, primero, la jurisprudencia del Tribunal Supremo español, y finalmente el legislador orgánico, corrigieron en el pasado los excesos cometidos en España en la autoatribución de una Justicia Universal expansiva. Por ello, las reglas de derecho internacional y las reglas de atribución de los distintos sistemas penales imponen que la denuncia deba interponerse en el lugar de comisión de los hechos denunciados, de acuerdo con el preferente principio de territorialidad de la ley penal".

"Qué duda cabe que denunciar en España, como se acredita con el impacto mediático utilizado por las supuestas víctimas, les resulta más favorable a sus intereses que denunciar el hecho en el lugar de su supuesta comisión. Probablemente se ha considerado que la presentación de la denuncia en España contribuiría al mayor impacto mediático contra mi representado. De hecho, la Organización que parece ser la denunciante ha publicado que se ha elegido España para asegurarse una mayor eficacia en la investigación", concluye.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com