La madre de una pasajera: "Me dijo que era una catástrofe, había una cantidad de muertos increíble"

Mientras los servicios de emergencias continúan trabajando en el lugar del accidente ferroviario en Córdoba y recuperando víctimas, pasajeros y familiares están contando lo que se vivió durante el tremendo choque entre dos trenes Iryo y Alvia a la altura de Adamuz.

Una mujer relató desde Atocha cómo su hija le contó lo que había ocurrido instantes después del choque: "Mi hija me llamó a las ocho menos cuarto llorando, descompuesta". Ella se fue a Atocha en busca de información y según contó fueron ellos quienes "dieron la alerta". Posteriormente llamó al 112, que ya sabía lo que había ocurrido. "Lo que me resultó bastante fuerte es que nos dejaron aquí. Cerraron las oficinas y se marcharon. Ha sido un despropósito".

Después su hija pudo volver a contactar con ella y le contó que "aquello era una catástrofe, con una cantidad de muertos increíble. Tuvo que romper la ventana para salir. Estaban solos, no había Policía ni nadie".

Otra pasajera relató a la SER que salió despedida desde su asiento: "Abrí la puerta por la cabeza". Perdió el conocimiento unos instantes y después pudo avanzar "hasta donde estaban los bomberos". Mientras, otra de las viajeras relató sobre el momento del impacto que "el tren empezó a temblar, nos caímos, todo volaba. No te da tiempo a saber lo que ha pasado. Había gente que estaba muy mal".