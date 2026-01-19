La Sala Penal del Supremo mantiene en prisión a Ábalos y Koldo

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha decidido desestimar los recursos de apelación interpuestos por el ex ministro de Transporte José Luís Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García, en contra de la decisión tomada por el instructor del caso Koldo de enviarles a prisión provisional, comunicada y sin fianza después de apreciar riesgo "extremo" de fuga el pasado 27 de noviembre en el caso que investiga presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

Así se desprende de los dos autos elaborados por el Supremo, a los que ha tenido acceso Libertad Digital, en los que que también se desestima el recurso presentado por sus representantes contra el auto del 11 de diciembre de 2025 por el que "acordó la apertura de juicio oral, en lo relativo a la situación personal (prisión provisional comunicada y sin fianza) de D. José Luis Ábalos Meco, autos que se confirman en su integridad. Con expresa imposición de costas a la parte recurrente".

En el auto relativo al exministro de Transporte la Sala de lo Penal argumenta que "respecto de la existencia de graves delitos en la presente Causa Especial -organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación- el caudal de indicios no ha dejado de crecer con cada nueva información disponible, como son más sólidos los indicios que se refieren a la participación de José Luis Ábalos Meco en tales delitos".

Sobre el riesgo de fuga el tribunal señala que la proximidad al juicio oral y la probabilidad de una condena acaban de "dibujar un escenario en el que el riesgo de fuga es muy elevado".

La decisión del alto tribunal coincide con las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones populares del Partido Popular que solicitaron en sede judicial el pasado jueves la permanencia en prisión de Ábalos y Koldo. Fuentes jurídicas señalaron a Libertad Digital que todas las partes seratificaron: la defensa del exministro y de su exasesor pridieron la libertad, mientras que la Fiscalía la prisión.