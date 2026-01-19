Los maquinistas pidieron hace cinco meses reducir la velocidad por el estado de la vía

Aún se desconoce casi todo del terrible accidente ferroviario en Córdoba, pero fuentes del sector comienzan a apuntar posibles causas del doble descarrilamiento. Recuerdan, con la necesaria prudencia a falta de los datos que arroje la investigación, que el tramo donde se ha producido el accidente estaba entre los señalados por los maquinistas por falta de conservación, y por ese motivo, habían solicitado a Adif hace tiempo una reducción de la velocidad máxima a 250 kilómetros por hora para reducir vibraciones.

El pasado verano, el sindicato mayoritario de maquinistas, SEMAF, hizo pública una petición a Adif para que impulsara una reducción de la velocidad máxima a 250 kilómetros por hora en las líneas de alta velocidad por la acumulación de imperfecciones en la vía. La petición se hizo de forma urgente para cuatro recorridos, los que unen Madrid con Barcelona, Sevilla, Valencia y Málaga. Es en este último recorrido, el de Málaga-Madrid, donde este domingo se ha producido el descarrilamiento de un convoy, a la altura de la provincia de Córdoba, que ha provocado la tragedia ferroviaria, dejando decenas de muertos.

Las irregularidades provocaban, según el sindicato, que los trenes que circulan a 300 kilómetros por hora pegaran "muchos botes" y vibraran, lo que podía generar roturas en componentes. Apuntaban a los problemas del "uso intensivo" de las líneas con la introducción de más operadoras, lo que requiere que el mantenimiento sea mayor.

Una menor velocidad produciría menos vibraciones, señalaban, apuntando que el problema estaría no en los trenes sino en las infraestructuras, que podrían terminar dañándolos.

Fuentes del sindicato de maquinistas le explicaron hace cinco meses al periódico El Economista que "no es tanto un problema de los trenes, sino que el mal estado de la infraestructura es lo que los está dañando". Según advirtieron las mismas fuentes, esta situación "lo que acaba generando roturas en algunos componentes, lo que podría estar detrás de sucesos como la rotura de los bogies de los trenes Avril (serie 106) de Renfe".