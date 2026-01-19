Las vibraciones ya provocaron una incidencia en Adamuz, una zona que se usa para "adelantamientos"

Mientras arranca la investigación de lo que pudo haber pasado para que descarrilaran dos trenes en Adamuz, este lunes ha trascendido que las altas temperaturas y las vibraciones producidas por el tráfico de trenes ya ocasionaron incidencias ferroviarias en las inmediaciones del municipio cordobés el pasado mes de junio de 2025, que afectaron a la circulación de trenes.

El PP preguntó sobre ello por escrito en el Senado y sobre los retrasos que se habían producido y el Ejecutivo respondió el pasado 18 de junio reconociendo "dos incidencias técnicas que afectaron a los sistemas de señalización en la línea ferroviaria de alta velocidad entre Adamuz y Villanueva de Córdoba".

En la primera incidencia, "una de las nuevas chapas instaladas en los aparatos de dilatación en el viaducto de El Valle, debido a las altas temperaturas y a las vibraciones del tráfico ferroviario, entró en contacto con el raíl". "Como medida de seguridad, el sistema de señalización detectó esta situación anómala y ocupó automáticamente el circuito afectado, interrumpiendo su normal funcionamiento. Esta incidencia fue atendida y resuelta de manera definitiva por el personal especializado de la brigada de desvíos durante el correspondiente horario de mantenimiento", apuntó.

En segundo lugar, "se detectó un fallo en una tarjeta de relés, componente fundamental para el correcto funcionamiento del sistema de señalización. La tarjeta afectada fue sustituida por una nueva, restableciéndose así la operatividad del sistema. Esta intervención también se llevó a cabo dentro del marco del mantenimiento programado".

"Ambas actuaciones permitieron recuperar con normalidad el servicio en el menor tiempo posible, minimizando las afecciones al tráfico ferroviario y garantizando en todo momento las condiciones de seguridad de la circulación", detalló entonces el Ministerio.

Asimismo, el Gobierno recordó que en la estación de Villanueva de Córdoba, al igual que para el resto de la red del ámbito Sur, se realiza el mantenimiento de las vías e instalaciones ferroviarias (electrificación, señalización y comunicaciones) mediante varios contratos de mantenimiento de infraestructura y vía, de instalaciones de electrificación, de instalaciones de seguridad y de control de vegetación.

Tras el accidente, se recordaron las "vibraciones" que habían denunciado hace meses los maquinistas solicitando a Adif límites en la velocidad en diversos tramos de la red ferroviaria de alta velocidad. El presidente del sindicato ferroviario, Rafael Escudero, se ha referido a este asunto al hablar de los posibles desencandenantes del accidente. Aunque ha señalado que especular "no conduce a nada", sí ha hablado en declaraciones para Telecinco de que en ese punto del trayecto "se producen unas vibraciones que no son normales", y ha citado como ejemplo "un parte de la caída de elementos de la cafetería sobre una compañera".

Una zona que se usa para "adelantamientos"

Unas vibraciones que, ha precisado, se produjeron después de los trabajos de mejora del tramo el año pasado. "Las vibraciones son generalizadas para todos los vehículos", ha dicho Escudero, indicando que se producen "porque la vía no está bien estabilizada, hay movimiento, se transmite el tren y no hay absorción de la vibración a través del balastro" de las vías.

En la SER, Escudero se ha referido a las características de ese tramo, una zona que se usa "para hacer adelantamientos" entre trenes que circulan a distinta velocidad. "Se aparta el tren, hay unos desvíos a ambos lados de la estación para hacer esa operación", explicó sobre una zona en la que se suele circular a unos 250 kilómetros por hora.