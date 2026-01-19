Los pasajeros del Iryo aseguran que el tren dio varios "frenazos"

"Pasó todo en dos minutos, quizás en uno. Fue todo muy rápido", ha explicado este lunes el influencer argentino Lucas Merakio —que viajaba en el tren Iryo con destino a Madrid que descarriló a la altura de Adamuz e impactó contra un Alvia que se dirigía a Huelva— en declaraciones a 'El programa de AR' en Telecinco.

El choque de los trenes se produjo alrededor de las siete y media de la tarde de este domingo, aproximadamente 50 minutos después de que el tren Iryo saliera de Málaga, en un tramo en línea recta. Pasajeros que viajaban en el convoy han relatado que el vagón "vibraba" y se registraron varios "frenazos" antes del impacto. A partir de ahí, se desató el caos.

"De pronto, el tren ha empezado a dar frenazos, ha sido todo muy fuerte y algunos asientos han salido despedidos. Pensaba que me moría", ha afirmado uno de los supervivientes al diario El Mundo. "Ha sido una locura", ha concluido. Cuando esta persona fue evacuada a través de las vías, "procuraba no mirar a la izquierda, había muchos heridos".

"Pisé a una niña", ha señalado a Telecinco una joven de Málaga que viajaba con su hermana —embarazada, hospitalizada en estos momentos— y su perro —Boro, que se encuentra desaparecido—. Según ha relatado, se apagaron las luces y apenas se veía nada. "Miré a mi hermana, como despidiéndome de ella", ha afirmado. "Se acabó todo", pensó.

"El tren empezó a temblar, nos caímos, todo volaba", ha contado una mujer en La Ser. Muchos de los pasajeros salieron despedidos. Una de ellas ha explicado en la misma cadena que llegó a perder el conocimiento unos instantes. Pero finalmente pudo espabilarse y salir. "Abrí la puerta por la cabeza", ha añadido.

En el caso de Lola, que ha hablado para Telecinco, cuando pudo levantarse "estaba todo a oscuras, la gente chillando, han empezado a romper las ventanas... El vagón que estaba delante de nosotros ya estaba cruzado". Aunque la peor parte se la llevaron los que viajaban en los vagones del Alvia que cayeron al terraplén.

"Nadie está preparado para esto", ha aseverado en Onda Cero un vendedor de cupones de Adamuz que se acercó para ayudar en las tareas de rescate. "La alambrada la rompí yo", ha añadido. Fue uno de los primeros en llegar al lugar del accidente. Nunca olvidará —ha dicho— "el olor a maquinaria, a hierro... un olor malo".