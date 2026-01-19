Los Reyes adelantan su regreso de Atenas para viajar a Córdoba tras el grave accidente de tren

Don Felipe y Doña Letizia se desplazarán este martes a Córdoba tras el fatal accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, en el que han fallecido al menos 39 personas y hay más de un centenar de heridos, según han informado fuentes de Zarzuela.

El monarca se ha mantenido informado puntualmente desde que se produjo el siniestro, permaneciendo en contacto tanto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Asimismo, expresaron su pésame a través de las redes sociales.

La tragedia ha coincidido con el funeral este lunes en Atenas de la Princesa Irene, hermana de la reina Sofía, fallecida el pasado jueves. Hasta la capital helena se habían desplazado los monarcas y sus hijas. Antes comenzar el funeral en la catedral metropolitana de Atenas, el monarca se ha dirigido a los medios de comunciación congregados donde ha mostrado "su preocupación por el terrible accidente". "Hemos estado en contacto con el presidente Sánchez y el presidente Juanma Moreno para conocer los detalles. En cuanto terminemos vamos a regresar lo antes posible. Entiendo la angustia de las familias de las víctimas y los heridos. Sabemos que muchos vecinos de Adamuz han asistido a las víctimas sobre la marcha y les mostramos nuestra gratitud por ello", ha comentado.

Para poder estar en la zona afectada, adelantarán su vuelta de Atenas y no participarán en la recepción que estaba prevista tras el entierro en el cementerio real de Tatoi.

Como consecuencia de este cambio de agenda, se ha cancelado la entrega de las medallas de oro en las Bellas Artes 2024 que se iba a celebrar en Toledo mañana martes.