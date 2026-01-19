¿Qué implica el luto oficial de tres días declarado por Pedro Sánchez por el accidente de tren de Adamuz?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comunicado la declaración de tres días de luto oficial en todo el territorio nacional tras el accidente ferroviario que ha dejado 39 fallecidos y más de 150 personas heridas, y que tuvo lugar ayer domingo a las 19:40.

Sánchez se ha trasladado hasta Adamuz, donde ha anunciado ante los medios de comunicación la declaración de tres días de luto oficial en España por la tragedia. ¿Qué implicaciones tiene esta declaración y cómo afecta?

El luto nacional es el período de tiempo declarado por el Gobierno para mostrar duelo institucional y respeto ante una tragedia nacional o la defunción de una figura relevante del país. La duración del mismo la establece el Consejo de Ministros, que es la autoridad que puede decretar el tiempo determinado de luto nacional, siempre con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial del Estado.

En primer lugar, el luto oficial regula el comportamiento de las personalidades públicas, es decir, del Gobierno, las Administraciones Públicas y la Familia Real. La declaración del luto oficial supone que, mientras dure el mismo, no se pueden realizar actos institucionales que impliquen algún tipo de celebración, aunque sí actos de homenaje a los fallecidos.

Asimismo, implica el izado a media asta de las banderas en edificios públicos en el exterior, mientras que en el interior lucen con un crespón negro en la moharra del mástil. En este caso, al ser luto nacional, todas las banderas que acompañen a la bandera nacional también lo están porque forman parte del territorio.

Desde la transición y hasta el día de hoy, en España se han decretado 36 lutos oficiales. La mayoría de ellos, un total de 20, han tenido una duración de un día y en 16 ocasiones de tres días. También ha habido otros, como los declarados por María de las Mercedes de Borbón-Orleans y Juan de Borbón, padres de Juan Carlos I, cuya duración fue de siete días.