Al menos 39 personas han muerto y 152 han resultado heridas, 24 de ellas de gravedad, por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la estación de Adamuz, Córdoba. Pero, ¿qué se sabe y qué no de uno de los accidentes ferroviarios más graves de España?

Los hechos

El accidente ferroviario se produjo a las 19.45 horas a la altura de Adamuz (Córdoba) al descarrilar los tres últimos vagones del tren Iryo 6189 con origen Málaga y destino Madrid. En ese momento por la vía contraria circulaba el Alvia 2384 en dirección Huelva. El choque entre los vagones descarrilados provocó que los dos primeros vagones cayeran por un terraplén de cuatro metros.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha detallado que en el primer vagón afectado del Alvia de Renfe viajaban 37 personas y en el segundo, otros 16 viajeros. En el tren había un total de 200 personas.

En el Iryo viajaban a bordo 289 pasajeros, cuatro tripulantes y un maquinista, unas 300 personas.

Las causas

Puente ha asegurado que se desconocen las causas del accidente, aunque ha afirmado que es "tremendamente extraño" ya que el siniestro se ha producido en una recta, el tren era relativamente nuevo y la vía había sido renovada en ese punto recientemente.

"Es verdaderamente extraño. Realmente todos los expertos en materia ferroviaria que han estado aquí y que están en este centro y los que hemos podido consultar están tremendamente extrañados del accidente porque como les digo es muy raro", ha explicado el ministro en una comparecencia ante la prensa en el centro de Adif en Madrid.

El ministro ha explicado que la vía fue renovada en mayo tras una inversión de 700 millones de euros. Por su parte la empresa de transportes italiana, participada mayoritariamente por el Estado, ha emitido un comunicado en el que asegura que su tren "es de nueva construcción", fue fabricado hace tan solo cuatro años, y que la "última revisión se realizó el pasado 15 de enero". Es decir, que tres días antes del descarrilamiento. Iryo ha lamentado "profundamente" el descarrilamiento.

Además, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha confirmado que será la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios la encargada "dictaminar cuál ha sido el origen del accidente". Ha anunciado de igual forma que será el Instituto de Medicina Legal de Córdoba el centro encargado de centralizar la identificación de cadáveres.

Víctimas

La cifra de fallecidos se ha elevado a 39. Además, se han producido 152 heridos que han sido trasladados para recibir atención médica, cinco muy graves, 24 graves -todos ellos hospitalizados- y 123 en diversa consideración.

El maquinista del tren Alvia contra el que ha chocado el convoy de Iryo que descarriló esta tarde en Adamuz es uno de los muertos en el accidente, han confirmado a EFE fuentes de Renfe.

Juanma Moreno ha relatado que "hay 16 médicos forenses que van a empezar a identificar los cadáveres para que se pueda certificar el fallecimiento e informar a los familiares", algo que ha dicho llevará su tiempo y que se va a centralizar en Córdoba.

El presidente de la Junta de Andalucía ha asegurado que con la noche las labores de rescate se dificultan y que desconoce las causas del mortal accidente pero que se espera que haya más de 20 víctimas: "Ahora mismo todo son incógnitas y nos piden prudencia. Con la oscuridad y con los medios disponibles hará falta que pasen algunas horas pero lamentablemente esperamos que haya más de 20 muertos".

Preguntado sobre el estado de los vagones que han sido embestidos por el Alvia y caído a un terraplén, el presidente de la Junta ha dicho que "algunos de los vagones han quedado en una situación muy lamentable y son muy pesados. Ha quedado un amasijo de hierro y hay que utilizar maquinaria pesada para ver si hay más cadáveres". "Vamos a intentar que en el menor tiempo posible tengamos identificados los cadáveres y el número exacto de fallecidos y heridos", ha añadido Juanma Moreno.

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, ha instado a los viajeros de los trenes involucrados en el accidente de Adamuz (Córdoba) que se encuentren a salvo a que publiquen su estado de salud a través de redes sociales o del estado de WhatsApp.

Efectivos en Adamuz

En la zona del siniestro se han desplegado hasta el momento cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU); seis UVIs móviles del 061; dos UVIs de transporte de críticos; dos vehículos de apoyo logístico; tres ambulancias convencionales; cinco ambulancias de transporte programado y dos ambulancias de Cruz Roja.

También se ha instalado un Puesto Médico Avanzado en el edificio técnico de Adif donde se realiza el triaje de las personas heridas y la atención sanitaria se inicia, así como la estabilización previa al traslado a los hospitales.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha movilizado a 40 efectivos y una quincena de vehículos para ayudar a los servicios desplegados en Adamuz (Córdoba) como consecuencia del accidente ferroviario.

Ayudas

Renfe ha habilitado cambios y anulaciones gratuitos para todos los trenes afectados por la suspensión este domingo y durante todo este lunes del tráfico entre Madrid y Andalucía provocado por el accidente de Adamuz. Adif ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario. Además, han concretado que han activado tres puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba.

El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha activado el plan de catástrofes externas con el objetivo de coordinar todos los recursos necesarios para la atención de las personas afectadas por el accidente ferroviario sucedido en Adamuz que, por el momento, se ha saldado con al menos 21 víctimas.

Adif y Renfe han habilitado espacios en las dependencias de la estación madrileña de Puerta de Atocha, en Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva para atender a familiares de las víctimas.

En un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, Adif ha concretado que de forma conjunta con Renfe "habilitan espacios en las estaciones de Atocha, Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva para atender a familiares de las víctimas que lo puedan necesitar". También Iryo ha habilitado espacios para la atención a familiares de víctimas en Atocha, Sevilla y Córdoba.

Adif ha mantenido abiertas durante toda la noche las terminales de Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes, Córdoba-Julio Anguita y Sevilla-Santa Justa.

Circulación ferroviaria

Adif ha suspendido la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva durante el próximo lunes, 19 de enero, a raíz del accidente de Adamuz.

En un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, Adif ha concretado que "la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva estará suspendida, al menos, durante todo el lunes 19 de enero".