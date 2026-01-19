Un ingeniero de Caminos apunta a un fallo en las agujas como causa del accidente de Adamuz

Al menos 39 personas han fallecido como consecuencia del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la estación de Adamuz, en Córdoba. El accidente se produjo cuando un convoy de la compañía Iryo descarriló en los desvíos de entrada de la vía 1 y, acto seguido, invadió la vía contigua, por la que circulaba un tren Alvia, que también terminó descarrilando.

El tren de Iryo había salido de Málaga a las 18:40 horas y el siniestro se registró a las 19:45, aproximadamente una hora después del inicio del trayecto. Según ha informado la compañía, a bordo viajaban 317 personas. En el accidente descarrilaron los tres últimos vagones del convoy y, por el momento, no se ha precisado el número total de heridos.

El ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Carlos Sánchez de Roda, autor de diversos trabajos de investigación ferroviaria, ha analizado a través de sus redes sociales la secuencia técnica del accidente ocurrido en Adamuz. Según el experto, el siniestro se produjo en un "escape" de la vía, un elemento diseñado para permitir que los trenes circulen "a contravía" por motivos de explotación. El fallo de este dispositivo habría provocado que el convoy de la operadora Iryo invadiera la trayectoria del Alvia que circulaba en sentido contrario.

La reconstrucción técnica de Sánchez de Roda sitúa el origen del problema en la entrada de Adamuz desde Córdoba. En este punto, las agujas del desvío deben estar en posición de "vía directa" para que el tren continúe por la vía impar. Sin embargo, el ingeniero detalla que "cuando el tren Iryo circula sobre el desvío, y han pasado ya sus coches 1 a 5, las agujas del desvío se mueven o se rompen".

Este fallo mecánico o de accionamiento provocó que el coche 6 del Iryo fuera "encaminado por la vía desviada hacia la vía par", el carril por el que en ese momento llegaba el tren Alvia procedente de Madrid.

1- Accidente Adamuz

A la entrada de Adamuz, según se va de Córdoba hacia Madrid, hay un "escape" en la vía de la derecha hacia la de la izquierda. Son escapes que permiten, por motivos de explotación, pasar los trenes "a contravía", es decir, a circular por la vía de la izquierda pic.twitter.com/JNdvvHOcyq — CarlosSánchezdeRoda (@linocsel) January 19, 2026

El impacto y la salida de vía

La invasión de la vía contraria por parte del último coche del Iryo derivó en un choque inevitable. Según el análisis de Sánchez de Roda, "se produce el impacto del coche de cabeza del Alvia con el lateral del coche 6 del Iryo". La violencia de la colisión causó que el coche de cabeza del convoy procedente de Madrid, y "al menos los dos siguientes", salieran despedidos hacia un talud situado en las inmediaciones del punto de inicio del accidente.

Sobre las causas que pudieron originar este movimiento anómalo de las agujas, el ingeniero señala directamente al "mal funcionamiento" de las mismas. Sánchez de Roda afirma que el siniestro "pudo deberse a una rotura del propio aparato o a fallo del dispositivo de accionamiento".

En su análisis técnico, el autor subraya que, de confirmarse esta secuencia, el origen estaría en un "fallo de la instalación o por error humano no evitado por el sistema de seguridad". El punto exacto del descarrilamiento se localiza en las agujas situadas justo antes del talud por el que cayeron los tres coches del Alvia.