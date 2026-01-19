Women's Link, la asociación "feminista, anticapacitista y anticolonialista" tras las denuncias contra Julio Iglesias

La Asociación Women's Link Internacional es la entidad que dice ser la representante de las dos trabajadoras que pusieron una denuncia por agresión sexual contra el cantante Julio Iglesias. Esta asociación se define en su página web como "una organización feminista interseccional, antirracista, anticapacitista y anticolonialista que defiende los derechos humanos".

La semana pasada se publicó una investigación llevada a cabo por elDiario.es en colaboración con Univisión, donde dos antiguas trabajadoras del servicio doméstico denunciaron haber sufrido agresiones sexuales, tocamientos y humillaciones por parte de Julio Iglesias en sus mansiones de Punta Cana y Bahamas.

La investigación está basada en entrevistas a 15 exempleadas que prestaron servicio entre 1990 y 2023 y la asociación también se hizo eco mediante un artículo en su página web.

Asociación izquierdista proaborto

La asociación izquierdista se presenta como una entidad en su página web que trata temas como "la violencia de género", los "derechos sexuales y reproductivos", es decir, el aborto, la "justicia racial" y la "justicia climática".

Women's Link Internacional especifica que colaboran otras organizaciones y que su objetivo es "hacer justicia a las mujeres, las niñas y las personas de género diverso mediante la eliminación de las barreras estructurales que impiden el ejercicio de sus derechos".

Sobre el aborto, la asociación defiende lo que define como "justicia de género y reproductiva". "Trabajamos para garantizar que los derechos de las mujeres a la salud sexual y reproductiva, incluido el acceso al aborto, a los servicios de salud, a la crianza segura, la libertad de decidir cuándo y si tener hijos, la información y educación sexual, así como el acceso a anticonceptivos y técnicas de reproducción asistida, estén garantizados y sean libres de cualquier forma de discriminación", explican desde la entidad.

En el área de la "justicia racial", Women's Link Worldwide señala que "los arraigados sistemas de colonialismo y racismo" complican la vida de las mujeres. La asociación asegura estar comprometida con "los principios feministas anticoloniales y antirracistas" y que persigue "una sociedad global más justa y equitativa".

Sobre el cambio climático, teoría desmentida en numerosas ocasiones por Libertad Digital, la asociación reconoce que este fenómeno tiene un impacto global pero que "los pueblos indígenas y los residentes del Sur Global" son más vulnerables a él. A continuación añade que, además de eso, "las mujeres, las niñas y las personas de género diverso" que pertenecen a esos grupos son las que más sufren las consecuencias.

"Es fundamental que nuestro trabajo tenga una visión antirracista, anticolonial e interseccional de la crisis climática y se centre en las experiencias y voces de las comunidades marginadas", comentan.

Críticas de la defensa de Julio Iglesias

La defensa del cantante acusado ha remitido esta mañana un escrito a la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidiendo el archivo de las diligencias previas preprocesales y ha dedicado algunas líneas a criticar a la asociación Women's Link.

Sobre esta asociación, el escrito de la defensa refleja un comentario de la página web en la que se lee: "Mediante estrategias jurídicas, abordamos las barreras, desafiamos la discriminación y ampliamos el acceso a los derechos humanos". Y la defensa de Iglesias sentencia: "esa estrategia le ha llevado a canalizar la denuncia ante una Jurisdicción incompetente". Además la propia defensa especifica que no conoce realmente si la denuncia ha sido interpuesta por las supuestas víctimas o por la propia asociación.

La semana pasada a las denunciantes se les había concedido la condición de testigos protegidos, decisión que también ha sido criticada por el letrado de Julio Iglesias, José Antonio Choclán, en el escrito remitido a la Fiscalía.

Choclán se muestra en contra de esta decisión "al haber convertido por su propia decisión [las denunciantes] el asunto en un caso de interés mediático, que suscita el debate público, y no haber mantenido la necesaria reserva, cualquier pretensión de protección, frente al investigado, incluso a nivel general, debe decaer".