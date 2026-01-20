El estremecedor relato de Fidel ante la muerte de su madre en Adamuz: "Hay que decir más 'te quiero' a la familia"

El accidente del tren Alvia en Adamuz ha dejado numerosas historias de dolor, pero también de valentía y humanidad. Una de las más impactantes es la de Fidel Sáez, quien ha relatado en una entrevista concedida a RTVE cómo su familia se vio atrapada en el primer vagón del convoy siniestrado. Sus palabras, cargadas de emoción y serenidad, han dado la vuelta a España y se han convertido en símbolo del drama vivido por las víctimas.

En ese primer vagón viajaban su madre, su hermano, sus dos hijos y un sobrino. Tras el impacto, el vagón quedó reducido a un amasijo de hierros. Mientras algunos de los ocupantes lograron sobrevivir, su madre continúa desaparecida y las autoridades ya han confirmado que no hay posibilidades de encontrarla con vida.

A última hora de la tarde, en torno a las siete y media, los equipos de emergencia confirmaron que todas las personas ingresadas en hospitales habían sido ya identificadas. El balance fue definitivo: en el primer vagón, el más afectado por el accidente, no quedaban supervivientes. La noticia supuso un golpe devastador para Fidel, que asumía así la pérdida de su madre.

Pese al dolor, Fidel quiso aprovechar su intervención pública para lanzar un mensaje de reflexión: "Hay que decir más 'te quiero' a la familia y que hay que darle cariño, que no hay que enfadarse por cosas pequeñas, porque la vida en cualquier momento se va".

Un milagro entre los hierros

El estado de su hermano, herido de gravedad, ha evolucionado favorablemente en las últimas horas. Tras ser desintubado, permanece estable en la UCI. Fidel no duda en calificar su supervivencia como un "auténtico milagro", dadas las circunstancias extremas en las que quedó atrapado.

Según su relato, su hermano pasó aproximadamente una hora y media entre restos metálicos, rodeado de escenas de gran dureza. "Estuvo una hora y media entre amasijos de hierro, viendo a personas fallecidas, que él pensaba que ahí se le acababa la vida", explicó con voz entrecortada.

A pesar de estar herido, el hermano de Fidel protagonizó uno de los actos más valientes tras el siniestro. Desde el interior del vagón destrozado, consiguió poner a salvo a sus dos sobrinos. Tal y como relató Fidel, "logró sacar a mis hijos impulsándolos con los pies por la ventanilla". En el exterior, una mujer los recogió y los protegió hasta la llegada de la Guardia Civil y la Policía.

El legado de una madre

Entre el dolor y la tragedia, el hermano de Fidel le ha hecho una petición muy concreta desde la UCI. Quiere que se recuerde a su madre por lo que fue y por lo que significó para la familia: "Fidel, cuenta la historia de mamá, lo bien que lo hemos pasado, lo buena que ha sido, lo entregada que ha sido a su familia, que era el motor de su vida".

Para Fidel, ese recuerdo es ahora un consuelo. También lo es su fe, que le permite afrontar la pérdida desde la perspectiva espiritual. Se define como "cristiano y creyente" y asegura mantener la esperanza del reencuentro.

En sus palabras, Fidel expresa la certeza de que su madre se encuentra en paz. Afirma que "está en el mejor de los lugares" y mantiene la convicción de que volverán a verse. "El Señor, de esta manera, se la ha querido llevar, pero ha dejado una huella muy grande en nosotros y tenemos la certeza de que está en el mejor de los lugares", concluyó.