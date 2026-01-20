El papel destacado de Montero en Adamuz pese a no tener competencias y entre llamadas a no politizar la tragedia

Pedro Sánchez canceló toda su agenda el lunes tras la tragedia ocurrida el domingo por la tarde, cuando un tren de Alvia chocó contra un Iryo dejando al menos 41 fallecidos. Todas las reuniones previstas para esta semana con los representantes de varios partidos en el Congreso para abordar un hipotético envío de tropas a Ucrania se anularon, así como el encuentro con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. También el viaje previsto para este martes a Davos para participar en el Foro Económico Mundial.

En su lugar se organizó una visita exprés a Adamuz ( Córdoba), donde el jefe del Ejecutivo ofreció una declaración sin preguntas de la prensa. Junto a él posaron el ministro de Transportes, Óscar Puente, el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que llegó a ocupar un lugar más destacado que el propio Puente al que desplazó del foco en el tiro principal de cámara.

"¿En calidad de qué está la ministra de Hacienda en la visita de Pedro Sánchez a la zona de la catástrofe?", se preguntaron desde la dirección del PP mientras las llamadas a no politizar la tragedia se sucedían desde algunos medios de comunicación. "¿De candidata del PSOE?". Y es que la presencia de Montero, sin competencias directas en la tragedia, no se explica tan fácilmente.

En su entorno sostienen, y así lo recogió VozPopuli, que Montero acudió por su condición de vicepresidenta primera, que la sitúa en el núcleo de "representación del Gobierno" ante una emergencia de gran impacto y porque es andaluza y quiso estar "apegada a su tierra" en un día especialmente duro.

En este sentido cabe recordar que la vicepresidenta y candidata del PSOE a las próximas elecciones en Andalucía es también secretaria general de los socialistas andaluces. No obstante, los populares también observan diferencias con lo que ocurrió en Valencia con la Dana.

En aquella ocasión Sánchez tardó más de 48 horas en aparecer y si bien estuvo acompañado por Diana Morant, ministra de Ciencia y Universidades y también líder del PSOE valenciano, no hubo una puesta en escena como en Adamuz y el papel de Morant fue discreto.

Hoy Montero vuelve a tener un papel destacado pues acompañará a los reyes en su visita a la zona cero. Según la Agenda del Gobierno, a las 12:00 horas la vicepresidenta primera del Gobierno acompañará a los reyes en Adamuz, en donde prosiguen las labores de búsqueda de víctimas y limpieza de los restos de los trenes siniestrados.