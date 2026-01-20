El relato de un vecino de Adamuz del accidente ferroviario: "Íbamos a ayudar, pero lo que vivimos fue un infierno"

El grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz dejó escenas de enorme dureza, pero también sacó a la luz la solidaridad inmediata de decenas de vecinos que, sin conocer la magnitud de la tragedia, acudieron de forma desinteresada a ayudar. Entre ellos se encuentra José Moreno, uno de los muchos ciudadanos anónimos que, tras conocer lo sucedido, se lanzó a colaborar poniendo a disposición todo lo que tenía.

Tal y como relató en el programa Es Noticia de esRadio, que presenta Juan Pablo Polvorinos, José Moreno se enteró del siniestro a través de una llamada de un familiar que había pasado por la zona del choque. Sin dudarlo, cogió el coche junto a su mujer y se dirigió al lugar del accidente "por si se necesitaba algo".

Al llegar, el escenario era completamente confuso. Un tren descarrilado, personas saliendo de los vagones desorientadas y rumores constantes sobre posibles víctimas mortales. "No sabíamos la magnitud de lo que había pasado, todo era muy confuso", explicó Moreno, quien describió a los pasajeros desorientados, haciendo preguntas y buscando ayuda en medio del caos.

Poco después, fue requerido para acudir a uno de los vagones más afectados: "Venían personas con luces y una voz nos pidió ir a la zona porque se necesitaba gente". Allí se encontró con una escena dantesca, heridos graves, cadáveres y personas atrapadas entre los hierros. "Era el vagón que peor estaba. Era desconcertante", relata. "Me metí dentro del vagón" y junto a otros voluntarios, comenzaron a sacar personas, apartar hierros y rescatar a quienes aún tenían vida, mientras un agente trataba de organizar mínimamente la evacuación: "Escuchábamos voces pidiendo ayuda. Una vez que entré dentro pisaba cadáveres, sacamos hierros, sacamos personas...", relató con crudeza.

En esos primeros momentos apenas había medios. Además de algunos sanitarios y agentes de la Guardia Civil, la intervención se sostuvo gracias a Protección Civil de Adamuz y a numerosos civiles que acudieron espontáneamente a colaborar. Moreno reconoció que jamás imaginó enfrentarse a una situación así: "Iba con la intención de ayudar a trasladar a alguien al centro médico, pero lo que vivimos fue un infierno". "Había mucha sangre, no olía a nada. Fue muy extraño todo".

La ayuda se prolongó durante toda la tarde del choque y buena parte de la noche. José Moreno permaneció en la zona hasta las dos de la madrugada, momento en el que, al comprobar que el despliegue de operativos ya era amplio, se trasladó al pueblo para seguir colaborando en el punto de atención a heridos.

Las consecuencias emocionales han sido profundas. Moreno confesó haber dormido apenas unas horas y no poder borrar de su mente la imagen de un menor fallecido que encontró durante un rescate. "Me impresionó tanto... Eso no se me va de la cabeza", reconoció.

Pese a todo, quiso destacar el esfuerzo colectivo y la coordinación de todo el municipio. Agradeció especialmente al Ayuntamiento de Adamuz, a los sanitarios, a Protección Civil y a las fuerzas de seguridad. "Éramos todos a una. En casos extremos, la humanidad se organiza, y eso es increíble", afirmó.

Desde esRadio, Juan Pablo Polvorinos trasladó su admiración y agradecimiento a estas personas anónimas que, dejando sus casas y su vida cotidiana, se lanzaron a ayudar a quienes más lo necesitaban en una de las noches más difíciles vividas en la localidad.