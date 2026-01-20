Manuel Alonso Ferrezuelo, abogado de la plataforma de víctimas del Alvia Santiago, ha pasado por los micrófonos de Juan Pablo Polvorinos para hablar en esNoticia sobre el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz. Ferrezuelo ha subrayado la importancia decisiva de las actuaciones iniciales tras un siniestro de este tipo: "Son muy importantes, entiendo yo, porque se recaban una serie de pruebas, una serie de diligencias por parte de la Guardia Civil", ha explicado.

Entre ellas, ha destacado "la caja negra, las primeras tomas de declaraciones a personas implicadas, como puede ser el maquinista que ha sobrevivido al accidente y alguno de los pasajeros", además de "la inspección técnico-ocular que haga la Guardia Civil", elementos que considera determinantes "para poder determinar cuáles son las causas y cuáles son los posibles responsables de estos hechos".

La actitud adoptada

El abogado ha advertido de un patrón que ya vivió en Angrois y que puede repetirse ahora: "Todo el mundo que pueda ser responsable, que pueda creer que puede ser responsable, de alguna manera entra en modo defensivo, entra en modo pánico", ha afirmado.

Ha recordado que en el accidente de Santiago "ya hubo un jefe de maquinistas que avisó de la peligrosidad de ese punto de la línea y no se hizo nada", y ha alertado de que, según informaciones periodísticas, en Adamuz "al parecer ya hubo avisos de que había un problema de desgaste en la vía, en la infraestructura". Para Ferrezuelo, esta actitud defensiva "siempre va a dificultar la investigación".

Batalla de intereses

Las incidencias comunicadas por Adif, las vibraciones denunciadas por pasajeros y maquinistas, pueden ser relevantes a la hora de exigir responsabilidades. "Tendrán que ser los expertos que hagan los dictámenes periciales quienes determinen dónde está la causa final de este accidente", ha señalado, ya sea "en el material rodante" o "en la infraestructura".

A diferencia de Angrois, donde "Adif y Renfe eran primos hermanos", Ferrezuelo ha anticipado que en Adamuz "la batalla creo que va a ser mucho más dura", ya que "el material rodante pertenece a una empresa creo que es italiana". Cada parte, ha añadido, "va a defender sus intereses", incluidas "las propias compañías de seguros".

La independencia, una asignatura pendiente

El abogado se ha mostrado crítico con la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. "En nuestro caso afectó muchísimo porque el informe fue de todo menos independiente", afirma sobre Angrois, recordando que fue la Comisión Europea la que obligó a España a realizar una investigación independiente. Aunque ha reconocido las dificultades estructurales del sector, ha alertado de que "los miembros actuales de la CIAF o han sido o son miembros de Adif".

Ferrezuelo ha defendido que, si no se puede garantizar esa independencia, "habrá que recurrir a otras vías más independientes", como la Agencia Ferroviaria Europea, que en Angrois "dio un vuelco a la investigación y cambió un poco, digamos que se abrieron otras vías".

Indemnizaciones y seguridad ferroviaria

Sobre las compensaciones a las víctimas, Ferrezuelo ha explicado que el proceso será largo, pero ha recordado que existen mecanismos para adelantar pagos. "No se esperaba la sentencia, se adelantaron mucho tiempo antes las indemnizaciones", ha relatado, mediante el seguro obligatorio de viajeros y las consignaciones judiciales.

En una reflexión final, ha cuestionado la seguridad ferroviaria en España: "No son normales accidentes de esta magnitud", ha afirmado, y ha concluido que "es momento de hacer en serio una buena revisión de qué es lo que está ocurriendo".