La exmujer de Koldo reconoce al juez que el PSOE liquidaba gastos en efectivo mientras Transportes hacia transferencia

La expareja de Koldo García, Patricia Uriz, ha reconocido este martes en la Audiencia Nacional que el PSOE siempre devolvía con dinero efectivo los gastos anticipados por el exasesor del Ministerio de Transportes. Así lo ha manifestado en su declaración como investigada ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2, Ismael Moreno.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "Patricia Uriz ha indicado que, a diferencia de Transportes, que solía pagar por transferencia pero alguna vez también en efectivo, el PSOE recurría siempre al dinero en metálico para reintegrar gastos a Koldo".

"Y ha añadido, respondiendo únicamente a preguntas de su abogada, que alguna vez vio algún billete de 500 euros, aunque ha precisado que no era habitual", apuntan.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "la expareja de Koldo ha dicho no reconocerse en los mensajes analizados por los investigadores del 'caso Koldo' que le sitúan refiriéndose a los billetes de 500 como "chistorras". Según ha argumentado, esa no es su forma de escribir".

Uriz ha asegurado además que sus propiedades están justificadas por sus ingresos y ha admitido que vio alguna vez al presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, si bien ha querido puntualizar que no tuvo relación con él y ha rechazado que recibieran del empresario 10.000 euros al mes, según las mismas fuentes.

El nombre de la exmujer de Koldo aparece en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los pagos en efectivo realizados por el PSOE para devolver gastos anticipados, entre otros, del exministro José Luis Ábalos.

Los investigadores señalaron en su informe que, de las conversaciones entre el exasesor de Ábalos y su entonces pareja, se "ha corroborado que parte de estas liquidaciones se entregaron en efectivo mediante sobres recogidos en la sede del PSOE (en la calle Ferraz)".

El pasado junio, el juez instructor de la Audiencia Nacional rechazó cerrar la investigación contra Uriz al existir "indicios racionales" de un presunto delito de blanqueo de capitales.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com