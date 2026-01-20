La hermana de un trabajador de Renfe desaparecido: "Esto es culpa de los de arriba. Que rueden cabezas"

En el centro cultural de Adamuz donde se centraliza la ayuda a familiares y heridos del accidente ferroviario, la hermana de un trabajador de uno de los trenes descarrilados ha reclamado ante los medios que "rueden cabezas" por el doble descarrilamiento que se ha cobrado la vida de más de cuarenta personas.

La mujer ha relatado que su hermano, "que cumplió 39 años el 3 de enero y lo celebramos con sus hijos" trabajaba en el Alvia que cubría el trayecto Madrid-Huelva. Ha contado, tras mencionar los muchos testimonios de usuarios de los trenes sobre las vibraciones, que "se estaba quejando desde hace tiempo de que iban muy mal los trenes. Mi hermano ha pasado miedo en el tren. Que tú vayas a trabajar con miedo es muy triste".

Ha contado que pidió a una compañera que diera "visibilidad" en los medios a lo que está pasando pero ya no se "quiere callar". "Que rueden cabezas. Esto es culpa de los de arriba. Que rueden cabezas, me da igual de quién sean", ha dicho mencionando a la "entidad competente, Transporte". "Que rueden cabezas ahora y que den solución a las cosas" porque "a mi hermano no lo voy a recuperar".

La familiar ha señalado que viven "con una incertidumbre que te mata" que su hermano aún no haya aparecido y ha señalado que no quiere "el dinero de nadie" sino que "se haga justicia", mencionando lo que ha pasado con las víctimas de la dana y del volcán de la Palma. "Que dejen de mandar tanto dinero fuera de España cuando nos morimos de hambre", ha dicho.

También ha señalado que en Adamuz están recibiendo el apoyo de psicólogos de Renfe, de la Cruz Roja y de Córdoba pero "nadie les ha llamado" de las instituciones. "Renfe no tiene culpa de nada", ha dicho señalando cómo el jefe de su hermano está allí preocupado "por las familias" y cómo la compañía está facilitando a todos los familiares alojamiento.