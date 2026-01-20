La historia de Julio Rodríguez, el joven de 16 años que ha emocionado a los Reyes en Adamuz: "Solo pensaba en ayudar"

Durante su visita al puesto de mando en Adamuz para conocer la zona cero de la tragedia ferroviaria, Don Felipe y Doña Letizia pudieron conocer a las personas que ayudaron desde el primer momento a las víctimas de los trenes: desde los servicios de emergencias, policía, bomberos, protección civil o la UME, pasando por el personal sanitario o los voluntarios que prestaron ayuda nada más producirse el accidente.

Entre esos voluntarios estaba Julio, un joven de 16 años que regresaba de pescar junto a un amigo y a su madre, y que fue uno de los primeros en llegar al lugar del accidente. Como él mismo ha comentado a algunos medios, "intentamos, como pudimos, sacar a la gente que podía moverse, hasta que luego llegaron los cuerpos de Policía y Bomberos, quienes, de forma más profesional, se encargaron de continuar con las labores de rescate".

Tal y como señalan en El Mundo, la Casa Real se puso en contacto con el Ayuntamiento de Adamuz porque los Reyes querían conocer personalmente a Julio durante su visita de esta mañana, para agradecerle su acto heroico.

Julio ha explicado que el Rey le ha preguntado por lo que había hecho, y "yo le he explicado nuestra historia: que veníamos de pescar, nos encontramos las carreteras llenas de policía, bomberos y ambulancias, y conseguimos llegar aquí, por lo que llegamos de los primeros e intentamos hacer todo lo que pudimos, lo que estaba en nuestras manos, y ayudamos a bastantes personas". Además, ha confesado que su "cuerpo se convirtió en otro; solo pensaba en ayudar, fuese como fuese, y en contactar con familiares de estas personas para que no se pusieran aún más nerviosos".

Relacionado Los Reyes desolados al conocer in situ la zona cero del trágico accidente de Adamuz

Felipe VI se ha emocionado ante el relato de Julio y le ha dicho que veía reflejados en mí a los jóvenes de España, que todos deberían ser como yo".

Por su parte, la reina Letizia le ha preguntado cómo estaba y "si no tenía secuelas por todo lo que había tenido que ver", a lo que Julio le ha contestado que "de momento podía dormir más o menos bien, pero no sabía cómo seguiría dentro de unos días" por las imágenes que vio, ya que "en mitad del camino te encontrabas a gente que fallecía, o cuerpos que no estaban enteros". Como señalan en El Mundo, los Reyes también le han ofrecido, si alguna vez lo necesitara, los medios necesarios para garantizarle ayuda psicológica.