Las fotografías de OnlyFans de una de las denunciantes de Julio Igleisas
Una de las dos denunciantes de Julio Iglesias tiene abierta una cuenta pública en el portal erótico OnlyFans creada en el 2021, año en el que supuestamente se habrían cometido los presuntos delitos de agresión sexual.
Libertad Digital publica en exclusiva fotografías que demuestran que una de las dos denunciantes de Julio Iglesias tiene abierta una cuenta en el portal OnlyFans.
