Los Reyes visitan el puesto de mando de Adamuz y el Hospital Reina Sofía de Córdoba

Los Reyes visitan este martes la zona donde se produjo el accidente ferroviario en el que al menos 40 personas han fallecido y decenas han resultado heridas.Tal y cómo ha informado Casa Real, Don Felipe y Doña Letizia llegarán a Adamuz a las 12:20, donde visitarán el puesto de mando. Seguidamente, a las 13:45, visitarán al Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba, que es el centro de apoyo para las víctimas y familiares). A partir de las 14:50, realizarán una visita al Hospital Universitario Reina Sofía, para interesarse por las personas que permanecen ingresadas a causa del accidente.

En lugar de estar acompañados por el ministro de Fomento, Óscar Puente, los Reyes estarán acompañados de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y además candidata del PSOE en las próximas elecciones andaluzas.

El accidente de Adamuz sorprendió a los Reyes en Atenas, a donde viajaron junto con el resto de la Familia Real para asistir al funeral y entierro de la princesa Irene de Grecia. Tal y como comentó Felipe VI a los medios españoles que allí se encontraban, los Reyes estuvieron en contacto permanente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para conocer la evolución del accidente desde el domingo por la noche. Asimismo afirmó "entender la desesperación de las familias" y manifestó "su consternación y preocupación por el terrible accidente", deseando una pronta recuperación a los heridos, sin olvidarse de agradecer a los vecinos de Adamuz "por haber asistido a los heridos".

Los Reyes adelantaron su regreso este lunes y regresaron a España en un vuelo que salió de Atenas a las 16:00 horas, hora local, y aterrizaron en Torrejón de Ardoz a las 19:12. Asimismo, cancelaron su agenda del martes, donde tenían previsto entregar en Toledo las Medallas al Mérito de las Bellas Artes, para poder desplazarse hasta Adamuz y llevar su apoyo y consuelo a los heridos y familiares de las víctimas.