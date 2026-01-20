Marlaska confirma que hay tres cuerpos atrapados en el Alvia y sigue con el relato del accidente "extraño"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado este lunes el peor de los escenarios tras el descarrilamiento del tren Alvia en Adamuz (Córdoba). El balance provisional de víctimas mortales se sitúa ya en 41 fallecidos.

Según los datos ofrecidos por el ministro en el momento de la entrevista en TVE, los equipos de rescate habían recuperado ya 40 cadáveres –actualmente son 41–, mientras que otros tres permanecen atrapados bajo los amasijos de hierro de los vagones siniestrados. A pesar de la contundencia de las cifras, Marlaska ha intentado trasladar un mensaje de cautela, supeditando el balance final al levantamiento total de los convoyes.

De los cuerpos recuperados, 37 han sido trasladados al Instituto Anatómico Forense, donde los trabajos de identificación avanzan con lentitud: hasta última hora de la tarde, solo siete víctimas habían sido identificadas formalmente mediante huellas dactilares. Para el resto, Interior ya prepara el dispositivo de toma de muestras de ADN en Madrid, Sevilla, Málaga y Córdoba, previendo un proceso que podría alargarse debido a la gravedad del impacto.

La gran incógnita que rodea esta tragedia es qué pudo fallar en un tramo que, en teoría, no presentaba dificultades técnicas. Al igual que hiciera el ministro de Transportes, Óscar Puente, Marlaska ha tildado el accidente de "extraño", subrayando que se produjo en una recta, sin cambios de agujas y con el tren circulando a una velocidad por debajo del límite permitido.

Sin embargo, la sombra del mantenimiento de las infraestructuras planea sobre el siniestro. Los peritos analizan ahora si la rotura detectada en un tramo de la vía fue la causa real del descarrilamiento o si fue una consecuencia del mismo, un punto crítico que determinará las responsabilidades de Adif y del Ministerio que dirige Puente, en el ojo del huracán por las constantes incidencias ferroviarias.

Preguntado por el restablecimiento de la conexión ferroviaria entre Madrid y Andalucía —vital para el transporte nacional—, el titular de Interior ha evitado dar plazos concretos, limitándose a asegurar que los equipos trabajarán hasta recuperar una "mínima normalidad". Una normalidad que, como él mismo ha reconocido, "para las familias nunca va a llegar". Aún así, Renfe ya ha activado un Plan Alternativo de Transporte para garantizar la movilidad de las personas afectadas por el accidente de Adamuz (Córdoba), que se extenderá mientras permanezca interrumpida la circulación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

Mientras tanto, sin ninguna sombra de autocrítica, el Ejecutivo se ha apresurado a destacar la "coordinación" entre administraciones, intentando blindar la gestión política de un accidente que vuelve a poner en entredicho la seguridad y el estado de la red ferroviaria española bajo la actual gestión de Transportes.