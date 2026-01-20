Puente, acorralado por la hemeroteca: de proponer "viajar de pie" al "mejor momento de la historia del tren"

La tragedia de Adamuz ha sido el desenlace de una cadena innumerable de incidentes en la red ferroviaria española y la gota que ha colmado el vaso en muchos españoles, que no han parado de señalar este lunes al ministro de Transportes, Óscar Puente, en medios de comunicación y en redes sociales. Los vídeos sobre declaraciones polémicas anteriores del ministro no han parado de circular entre los ciudadanos y dejan al ministro más tocado que nunca. Uno de estos vídeos muestra a Puente proponiendo viajar de pie y sin asiento en los trenes o presumir de que "el ferrocarril vive en España el mejor momento de su historia".

Uno de estos vídeos que retratan a Puente es una entrevista en la Cadena Ser, donde el ministro habló sobre vender billetes sin asiento en los trenes: "El tema de ir de pie en el tren, esto es habitual en Europa; aquí, por ejemplo, hay una cosa que no se hace que es vender billetes sin asiento. Nos lo estamos planteando seriamente. El presidente de Renfe es muy partidario de empezar a trabajar en alguna línea con esa opción, en trayectos que no sean muy largos y que van hasta arriba de personas."

Óscar Puente hace unos meses en La Ser: "Planteamos seriamente la posibilidad de viajar de pie en el tren. Esto es habitual en Europa, es una manera de darle mayor ocupación a los trenes." #Adamuz pic.twitter.com/o7d8z8FPds — Constitución Española de 1978 (@_constitucion78) January 18, 2026

"Hay gente que puede estar dispuesta y nos puede servir ahora mismo para llegar a una ocupación del 100%, que hay muchas veces que la gente compra los billetes y, por la razón que sea, no van y, como no se venden billetes sin asiento, no se pueden ocupar y se quedan vacíos. Es una manera de darle una mayor ocupación a los trenes, al vender billetes sin asiento, siempre con voluntariedad", explicó Óscar Puente.

Muchos usuarios se han quejado de que Puente haya querido implementar avances y mejoras muy serias -como viajar de pie o ir a 350 km/h- para los trenes españoles y las vías antes de solucionar todos los percances e incidentes que no han dejado de desencadenarse en los últimos meses.

Esto te va a acompañar hasta la tumba, para tener esa soberbia y chulería hay que ser muy bueno en lo tuyo y tú solo eres un patán hdlgp pic.twitter.com/tmQIB1W5Hi — 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼𝘀 𝗔𝗱𝗮𝗺𝘀 (@carlosadams) January 19, 2026

Eso sí, el colmo para muchos españoles ha sido ver el vídeo donde el ministro de Transportes insistía en que "el ferrocarril vive en España el mejor momento de su historia". Lo hizo en el Senado hace unos meses, donde Óscar Puente tuvo que rendir cuentas por los continuos desastres ocasionados en los trenes y en los viajeros. Estas palabras retratan definitivamente a Puente por su gestión caótica y le acompañarán hasta que deje de ejercer como ministro.