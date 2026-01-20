Puente eliminó la Unidad de Emergencias de Transportes encargada de vigilar los riesgos en la red ferroviaria en verano

El Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, desmanteló el pasado mes de julio la Unidad de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis, el órgano que hasta entonces coordinaba la prevención y la seguridad de las infraestructuras críticas del transporte. Sus funciones fueron asumidas por un nuevo Observatorio, creado meses después de que la Unidad ya hubiera perdido peso en la coordinación con Adif y Renfe.

La supresión quedó formalizada en el Real Decreto 690/2025, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 30 de julio, que eliminó esta subdirección general y dispuso que todas las referencias legales al organismo pasaran a entenderse hechas al nuevo Observatorio para la coordinación y prevención de crisis y la atención a las víctimas de accidentes.

"Queda suprimida la Unidad de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis, con rango de subdirección general. Las referencias del ordenamiento jurídico a dicho órgano se entenderán realizadas en lo sucesivo al Observatorio para la coordinación y prevención de crisis y la atención a las víctimas de accidentes e incidentes en los modos de transporte, que asume sus competencias", explica el BOE.

Con este cambio, el Observatorio asumió competencias clave en materia de seguridad pasiva y preventiva, incluidas aquellas que debían servir para detectar y alertar de riesgos en la red ferroviaria, como los existentes en el tramo de Adamuz (Córdoba), donde este domingo se produjo el grave accidente ferroviario.

"Se cumple con el principio de eficacia ya que, el Observatorio creado y las funciones a ejercitar por el mismo, contribuirán a cumplir con una óptima coordinación y supervisión de las situaciones de crisis y emergencia y de atención a las víctimas de accidentes e incidentes en los modos de transporte", explica el BOE.

Hasta su desaparición, la Unidad de Emergencias mantenía encuentros periódicos con responsables de Adif para analizar incidencias en las vías. A partir de esa información, elaboraba mapas de puntos críticos y trasladaba alertas al secretario de Estado de Transportes con el objetivo de anticipar posibles siniestros. Estas reuniones dejaron de celebrarse tras la retirada de sus funciones de coordinación en marzo de 2024, según fuentes sindicales de Adif y Renfe.

Pocas semanas después de la supresión del organismo, en agosto, los maquinistas reclamaron reducir la velocidad máxima en determinados tramos ante el deterioro de las vías, denunciando vibraciones y problemas derivados del desgaste del material. El sindicato SEMAF llegó a advertir por escrito a Seguridad Ferroviaria de una "degradación profunda" que estaba provocando averías recurrentes.

De acuerdo con estas quejas, el nuevo Observatorio tenía la obligación de elaborar informes y elevarlos a la Secretaría de Estado, de la que depende jerárquicamente. La actuación del Ministerio en materia de prevención está ahora siendo examinada después de que los investigadores apunten a un fallo en la vía, y no a un error humano, como causa principal del accidente entre un tren de Iryo y un Alvia, que ha causado decenas de víctimas mortales.

La antigua Unidad de Emergencias también participaba desde 2021 en los simulacros oficiales y en el Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y sus Familiares (PAVAFF), además de integrarse en el Centro de Autoprotección y Seguridad H24 de Adif, encargado de la gestión de emergencias en tiempo real.

Fuentes sindicales, señaladas por El Español, sitúan el inicio del deterioro en los sistemas de prevención en marzo de 2024, cuando la Unidad fue apartada de la coordinación directa con los departamentos de seguridad de Adif y Renfe y perdió el liderazgo en la gestión de crisis. La decisión de eliminar este órgano se apoyó, según esas mismas fuentes, en un informe interno elaborado por la Dirección General de Organización e Inspección. Sin embargo, la medida choca con el propio Plan de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 del Ministerio, que subraya el papel estratégico de la Unidad de Emergencias en la seguridad preventiva y la respuesta ante crisis.

Mientras tanto, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y la Guardia Civil centran sus pesquisas en el estado de una junta de raíl y en un cambio de agujas del tramo de Adamuz. Los investigadores manejan la hipótesis de una soldadura defectuosa que habría ido abriéndose con el paso de los trenes, un problema que el peso del convoy siniestrado podría haber agravado.