Un superviviente del accidente de Adamuz relata la tragedia: "Vi muy de cerca la muerte. Todo empezó a girar"

Santiago, ciudadano portugués y uno de los supervivientes del choque de trenes ocurrido en Adamuz, ha relatado desde el hospital los momentos de angustia vividos durante el accidente ferroviario. El siniestro se produjo cuando un convoy de la compañía Iryo que cubría la ruta Málaga-Madrid descarriló e impactó contra un Alvia que viajaba en sentido contrario entre Madrid y Huelva.

"Soy Santiago, uno de los supervivientes del vagón 1 del tren con destino a Huelva", comienza diciendo en el vídeo. "Ahora estoy bien, estoy vivo, contento por estar bien, con mucha fuerza", dice con una sonrisa cansada.

El viaje transcurría con normalidad hasta que, de forma repentina, se produjeron los temblores y el fuerte impacto. "Fue un accidente muy trágico, parecía un infierno". En medio del caos, Santiago asegura haber visto a numerosas personas con heridas graves, mientras él sufrió lesiones leves, entre ellas una fractura en la pierna, a la altura de la tibia.

En el momento del choque viajaba acompañado de su pareja. "Estaba con mi enamorada. Todo empezó a girar, como si estuviéramos en un carrusel", relata. A pesar de la violencia del impacto, ambos lograron sobrevivir y se encuentran fuera de peligro, un hecho que Santiago atribuye a lo que describe como "una fuerza divina".

Visiblemente emocionado, el superviviente asegura que estuvo muy cerca de la muerte y que la experiencia le ha marcado profundamente. "Fue un milagro estar vivo. Vi muy de cerca la muerte y muchos fallecidos", reflexiona. "Esto te hace pensar que la vida es corta y que hay que agradecer cada momento", afirma.

Desde el hospital, Santiago ha querido enviar un mensaje de reflexión y gratitud, destacando la importancia del amor y de valorar la vida, recordando que "un día estás aquí y al siguiente no sabes".