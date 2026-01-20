Desastre ferroviario en Cataluña dos días después de Adamuz: un muerto y 37 heridos al descarrilar un cercanías

Dos trenes de cercanías han sufrido sendos accidentes esta noche en Cataluña. El incidente más grave ha sido el de un tren de la línea de Rodalies –las cercanías en Cataluña– que ha descarrilado entre las estaciones de Sant Sadurní d'Anoia y Gelida, en la provincia de Barcelona. Este descarrilamiento se ha producido por la caída de un muro de la AP-7 debido a las fuertes lluvias que azotan Cataluña estos días. Según reportan los servicios de emergencias habría un muerto, el maquinista, cuatro heridos graves y otros 33 leves.

El accidente ha ocurrido sobre las nueve de la noche y ha afectado a un tren que circulaba en dirección a Manresa, en la línea R4. Según la información que difunde Protección Civil a través de la red social X, la causa del accidente ha sido el desprendimiento del muro, con el que ha chocado el convoy. El servicio de emergencias médicas de la Generalidad ha movilizado once ambulancias para atender a los heridos.

Descarrilamiento también en la R1

Por otra parte, se ha suspendido la circulación de trenes en la R1 y la RG1 entre las estaciones de Maçanet Massanes y Tordera por la presencia de piedras en las vías. Un tren se ha salido de las vías, pero no se reportan heridos. Los diez pasajeros que iban en ese momento en el tren han sido rescatados por los bomberos.

Estos incidentes, en pleno temporal, se producen dos días después del grave accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, que ha superado la cuarentena de muertos.

Los accidentes, una rutina

Los accidentes ferroviarios en Cataluña no son algo precisamente extraordinario. La red de Rodalies está muy deteriorada, según denuncian sindicatos y usuarios. Los retrasos e incidencias con catenarias y otros elementos de la circulación ferroviaria son habituales.

El pasado 12 de enero, la Generalidad y el Gobierno constituyeron formalmente una empresa mixta entre la administración autonómica y Renfe para el traspaso de Rodalies a Cataluña. Se trata de una de las concesiones pactadas entre los socialistas y ERC.

El presidente de la Generalidad, Salvador Illa, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, fueron los encargados de presentar la nueva empresa mixta que asumirá la gestión y el material del servicio de cercanías en Cataluña. Renfe tendrá el 50,1% de la empresa mientras que la Generalidad, el 49,9% restante.

Que Renfe tenga la mayoría es una imposición de los sindicatos, que no querían pasar a depender de la Generalidad. Sin embargo, la presidencia del nuevo ente recae en la Generalidad. La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, será la presidenta del nuevo ente público.

La consejera Paneque pidió tiempo para enderezar el servicio, que acusa graves deficiencias, falta de inversión y abandono desde que se produjo el primer traspaso, en 2010, que afectaba a la gestión del servicio. Desde entonces la Generalidad es responsable de los horarios, las tarifas y la atención al cliente mientras que Renfe continúa como operador de los trenes y Adif como propietario de la infraestructura.

La intención de la Generalidad es que la nueva empresa empiece a operar en unos meses comenzando por una de las líneas que se ha visto afectada por el temporal, la R1 en la que se ha suspendido la circulación tras el descarrilamiento de este martes.

Reducción de velocidad en el AVE Madrid-Barcelona

Estos accidentes han tenido lugar el mismo día en el que las autoridades ferroviarias han decidido rebajar la velocidad en algunos tramos del AVE entre Barcelona y Madrid a causa del mal estado de la infraestructura.

La zona más afectada está entre Mejorada del Campo y Alhama de Aragón, 150 kilómetros en los que los trenes circulaban a trescientos kilómetros por hora y ahora lo harán a 160 tras las denuncias sindicales y de maquinistas sobre vibraciones y otras alteraciones que imputan a la falta de mantenimiento. Adif ha decidido atender las quejas y aceptar la reducción de velocidad.

Accidentes en Cataluña en este siglo

En lo que va de siglo al menos 19 personas han muerto en Cataluña en accidentes de tren. El último suceso se produjo en Montmeló en septiembre de 2023, cuando cuatro personas murieron atropelladas por un tren de la línea R3 mientras cruzaban la vía por un lugar no señalizado para asistir a un concierto.

Un choque entre un tren de pasajeros de Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña y un tren de mercancías provocó en mayo de 2022 la muerte del maquinista del convoy de pasajeros. En febrero de 2019, un choque frontal entre dos trenes de Rodalies provocó la muerte de un maquinista y causó más de cien heridos en Castellgalí. Meses antes, en noviembre de 2018, el descarrilamiento de un tren de la línea R4 por un desprendimiento de tierras provocó un fallecido y decenas de heridos. Y en junio de 2010, un tren Alvia arrolló a 12 personas en Castelldefels que cruzaban las vías por un lugar no señalizado en la noche de San Juan.