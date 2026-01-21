Adif traslada a los maquinistas la responsabilidad de la bajada de velocidad en el AVE y pone en duda sus denuncias

"Se están produciendo retrasos en línea de AV Madrid - Barcelona por el establecimiento de limitaciones temporales de velocidad en distintos puntos entre Madrid y Zaragoza. Estas limitaciones responden a reportes de maquinistas por supuestas incidencias en la infraestructura". Este es el mensaje que INFOAdif ha escrito en su cuenta de X, antes Twitter, a las 13.18 horas.

⚠️ Se están produciendo retrasos en línea de AV Madrid - Barcelona por el establecimiento de limitaciones temporales de velocidad en distintos puntos entre Madrid y Zaragoza. Estas limitaciones responden a reportes de maquinistas por supuestas incidencias en la infraestructura. — INFOAdif (@InfoAdif) January 21, 2026

El comentario ha despertado un alud de críticas por trasladar la responsabilidad de estos retrasos a los maquinistas y a la vez poner en duda sus denuncias, que fueron comunicadas a Transportes el pasado mes de agosto e ignoradas entonces. El sindicato mayoritario de maquinistas SEMAF solicitó por carta a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif AV) y a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) rebajar el límite de 300 kilómetros por hora a 250, sobre todo en los corredores más importantes como Madrid–Sevilla, Madrid–Málaga, Madrid–Valencia y Madrid–Barcelona.

En su informe, los maquinistas subrayaban que el aumento del número de trenes de alta velocidad y el mayor peso que todos los convoyes tienen sobre las vías estaban provocando un mayor número de fallos en la infraestructura viaria. En concreto, hablaban de "vibraciones intensas" y "botes", cuando circulaban a la velocidad máxima.

Las quejas fueron remitidas también al ministro Óscar Puente y, como decíamos, ignoradas. Hasta ayer, cuando una denuncia de un maquinista de Renfe sobre el mal estado de diversos puntos de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona fue tomada en cuenta e hizo que Adif limitara la velocidad a 160 kilómetros en un tramo de unos 150 kilómetros.

Pero pasadas tan solo unas horas, ya esta mañana, fue levantada. Poco después se informó de que se había limitado de forma temporal a 160 kilómetros por hora la velocidad para el tramo entre los puntos kilométricos 100 a 178 del AVE entre Madrid y Zaragoza, después de que el maquinista de un tren denunciara el mal estado de varios puntos de la vía.

Fuentes de Adif señalaron también que el tramo entre Madrid y Calatayud en el que se había limitado la velocidad a 160 kilómetros por hora la víspera había sido revisado de madrugada, tras lo cual han quedado cuatro puntos concretos con limitación de velocidad a 230km/h, que podrían ser arreglados esta próxima noche.

Horas después informó de que también ha limitado temporalmente a 160 kilómetros por hora la velocidad en un tramo 1,8 kilómetros de la línea ferroviaria entre Madrid y Valencia y de que, en el resto de la misma, la velocidad máxima serán la habitual. Según han indicado este miércoles fuentes del administrador de la infraestructura ferroviaria, esta noche se comprobarán dichos desperfectos para evaluar y ver si se puede retirar esta limitación temporal de velocidad.

Las mismas fuentes han señalado que un maquinista les ha informado de cuatro defectos: un golpe fuerte en el desvío 1 de Villarrubia; el bamboleo del tren en una zona de la vía Cuenca-Monteagudo; un bache fuerte en un tramo de la vía Minglanilla-Caudete de las Fuentes, así como un bache con movimientos bruscos en un punto de la vía II Chiva-Xátiva.

Este comentario de IFOAdif se produce, además, en un contexto de tensión máxima con los maquinistas, que ya han anunciado la convocatoria de una huelga general en el sector como respuesta inmediata a la grave crisis de seguridad que atraviesa la red ferroviaria después de que dos de ellos hayan muerto en 48 horas: uno en el trágico accidente de Adamuz, que ha dejado al menos 43 fallecidos, y otro en un siniestro en Rodalíes, la red catalana de cercanías.