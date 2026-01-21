Agustín, el desaparecido en el Alvia siniestrado en Adamuz que se libró de Angrois y alertó del "mal estado de la vía"

Agustín Fadón, tripulante de la cafetería del tren Alvia siniestrado en Adamuz (Córdoba), continúa desaparecido tras el accidente ferroviario que ha dejado al menos 42 víctimas mortales. Tenía 39 años, era vecino de Leganés y trabajaba de uniforme cuando, minutos antes del choque, avisó a su compañero de que iba al baño. Desde entonces, no se ha vuelto a saber nada de él.

"Estamos buscando a Agustín Fadón, no sabemos nada de él desde el accidente". La angustia de su familia, amigos y compañeros crece con el paso de las horas. "Han pasado 48 horas, iba de uniforme y por eso mismo debería ser fácil de identificar, pero no sabemos nada". Su cuñado Javier resume la desesperación: "Es demasiada espera, demasiado tiempo". Y su hermana, María del Mar, expresa el agotamiento emocional: "Es una incertidumbre que te mata", dijo en unas impactantes declaraciones pidiendo que "rodaran cabezas". "Si mi hermano no se hubiese ido al baño, a lo mejor estaba aquí con nosotros"

Agustín viajaba como tripulante de cafetería en el Alvia que chocó contra dos vagones de un tren Iryo. Su compañero David, que sobrevivió con una brecha en la cabeza y en estado de shock, fue quien alertó de que Agustín estaba en el aseo del vagón 2 en el momento del impacto. "David, voy al baño", le dijo instantes antes del choque. Sus compañeros han pedido la difusión para reconocer a Agustín a través de las redes sociales.

Se libró de Angrois en 2013: "Avisó del mal estado de la vía"

La tragedia revive un episodio del pasado. Hace 13 años, Agustín se salvó del accidente de Angrois tras cambiar el turno con un compañero. "En lugar de a Santiago fue a Granada". Aquel compañero murió en el siniestro de 2013. Desde entonces, según su hermana, Agustín arrastraba miedo y preocupación por la seguridad ferroviaria. "Ya avisó del mal estado de la vía" y "nos dijo muchas veces que iba a haber un susto".

Su familia ha recorrido hospitales, Guardia Civil y centros de atención sin obtener respuestas. Agustín no figura en el registro de ningún hospital y las identificaciones avanzan lentamente mediante ADN y huellas dactilares. "No nos informan, no nos dicen nada", comenta, "¿Por qué tiene que ser todo tan lento?", se lamenta, "Necesitamos tener noticias".

Apasionado de las motos, separado y padre de dos hijos que viven en Córdoba, aprovechaba sus días libres para verlos. Hoy, su familia solo espera una llamada. María del Mar lo resume con crudeza: "Ya no le volveré a ver". Y lanza una exigencia clara: "Quiero que se sepa la verdad, esto no viene de hace dos días".