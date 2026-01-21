El dineral que podría haber ganado la denunciante de Julio Iglesias gracias a su cuenta en una web erótica

Una de las denunciantes que acusa a Julio Iglesias de un supuesto delito de agresión sexual tiene abierta una cuenta pública en la plataforma OnlyFans, tal y como adelantó Libertad Digital en exclusiva. El perfil fue abierto en agosto de 2020 y en mayo de 2021 publicó su primer post, coincidiendo con el momento en el que presuntamente tuvieron lugar los hechos por los que la Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga al cantante.

En las imágenes publicadas en el citado portal, la exempleada de Iglesias realiza posados eróticos sugerentes en lencería o con bikini, acompañados de frases de contenido sexual no reproducibles. Cabe recordar que se trata de una plataforma basada en suscripciones y los creadores publican fotografías y/o vídeos exclusivos para sus seguidores, que pagan una tarifa mensual para acceder a este contenido, además de recibir pagos adicionales. ¿Cómo se monetiza en OnlyFans?

Principalmente, gracias a la suscripciones mensuales, cuyo precio se puede fijar desde los 2 euros hasta los 50 euros, aunque esto dependerá mucho del recorrido del creador y el interés que despierte. Por ejemplo, si se tienen 500 suscriptores que paguen al menos 10 euros, los ingresos mensuales brutos serían de 5000 euros, descontando la comisión del 20% que recibe la plataforma.

A estos ingresos se suman otros adicionales. Existe la posibilidad de recibir propinas como forma de agradecimiento hacia material audiovisual. También el contenido PPV, que consiste en enviar mensajes privados a cambio de un precio. Es decir, si envías un vídeo por 20 euros a 100 suscriptores, el ingreso extra es de 2000 euros. Por último, como creador se puede ofrecer contenido bajo pedido, como vídeos y fotos personalizadas en la que se fija el precio libremente.

Miles de mujeres y hombres de todo el mundo se han hecho millonarios gracias a esta plataforma de pago. El récord lo tiene la modelo Sophie Rain, que a finales de 2024 contaba con más de 11 millones de suscriptores y facturó 43.4 millones de dólares en su primer año gracias a sus sugerentes fotografías. En 2021, la rapera estadounidense Bhad Bhabie ganó cerca de un millón de dólares en las seis horas que duró uno de sus directos en OnlyFans.

La denunciante de Julio Iglesias, que según su perfil "difunde amor y positividad", sitúa su perfil en Cayo Lyford, Nasáu, Bahamas, un enclave de lujo perfecto para darle valor a su contenido y precisamente, donde está situada la propiedad que el artista adquirió en los años 80. Cayo Lyford es una exclusiva comunidad residencial cerrada en Nasáu, la capital de las Bahamas, ubicada en la isla de New Providence. Es conocida por ser uno de los enclaves más lujosos y privados del Caribe, con mansiones de alto standing, campos de golf, playas privadas y alta seguridad.