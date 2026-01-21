Filtran a 'El País' el primer contacto del Alvia con Atocha: "Tengo sangre en la cabeza"

En medio de las investigaciones y el lento recuento de las víctimas de la tragedia de Adamuz, se ha filtrado una nueva conversación entre el lugar del accidente y el centro de control en Atocha. Esta vez ha sido El País el mensajero de los nuevos audios después de que eldiario.es publicase las dos llamadas del Iryo a Atocha, primero relatando un "enganchón" en Adamuz y luego pidiendo "urgentemente" que se detuviera el tráfico cuando el maquinista se percató del descarrilamiento.

Ni uno ni otro parecían ser conscientes de la presencia del Alvia. Ahora, el audio de El País publica el primer contacto de ese convoy con Atocha. El diario revela que el centro de control trató de ponerse en contacto dos veces con el maquinista sin éxito (falleció en el choque). Después lo intentó con la interventora, que sí contestó.

El técnico le pidió hablar con el maquinista y la mujer contestó: "Tengo un golpe en la cabeza también. Tengo sangre en la cabeza". "Yo soy la interventora y también he tenido un golpe en la cabeza. Tengo sangre en la cabeza. No sé si voy a poder llegar hasta el maquinista. Voy a hablar al maquinista", dijo en unos audios en los que se percibe el nerviosismo y la confusión tras el accidente.

El técnico pregunta si "por un casual" tiene el teléfono del maquinista y también "cómo está el material". La interventora insiste en el "golpe en la cabeza con sangre" y continúa prometiendo que intentará "ver al maquinista o llamarlo".