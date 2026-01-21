La Fiscalía de Peramato tardó 4 horas en rechazar la personación de Julio Iglesias en la investigación

La Fiscalía que dirige Teresa Peramato tardó 4 horas en rechazar la personación de Julio Iglesias en la investigación por presuntos delitos de agresión sexual, delito contra los trabajadores y trata de seres humanos.

El Ministerio Público recibía este lunes por la mañana un escrito de la defensa de Julio Iglesias liderada por el letrado José Antonio Choclán. Dicho escrito cuestionaba la jurisdicción de los tribunales españoles y la competencia de la Fiscalía para juzgar hechos que tienen lugar fuera de España. Por ello, solicitaba el archivo de su investigación.

Libertad Digital ha tenido acceso al decreto de 6 páginas de la Fiscalía firmado por la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, que rechaza la personación de Julio Iglesias en esta investigación preprocesal. Según ha podido saber LD, el Ministerio Público recibió la petición de la defensa del cantante a las 9:15 horas de la mañana de este lunes 19 de enero y al mediodía ya estaba rechazando la solicitud. Concretamente, la resolución de la Fiscalía fue notificada a las 13:50 horas. Es decir, el Ministerio Público estudió el escrito de 15 páginas del abogado de Julio Iglesias y redactó su respuesta en apenas 4 horas y 35 minutos.

Fuentes jurídicas consultadas por este diario afirman que "una petición de esta naturaleza tarda normalmente en ser contestada al menos tres días. Es muy ilustrativo que la Fiscalía rechazase la petición el mismo día, sólo unas horas después. Este hecho demuestra que el caso de Julio Iglesias es prioritario no solo para la Fiscalía de la Audiencia Nacional que dirige Jesús Alonso, sino para la mismísima Fiscalía General del Estado de Teresa Peramato".

Las mismas fuentes consultadas subrayan que "la celeridad en la respuesta es muy sospechosa y podría revelar que la resolución del Ministerio Fiscal estaba ya redactada y preparada con anterioridad".

"Aún más escandaloso si cabe es el hecho de que no permitan al investigado tener acceso a la investigación, lo que le provoca una indefensión clamorosa. Esto significa que la información sobre la investigación sólo la controlan la propia Fiscalía y la asociación Women's Link Worldwide que está detrás de las denuncias presentadas por las dos extrabajadoras de Julio Iglesias. Todo ello, mientras dicha información es filtrada al diario digital progubernamental de Ignacio Escolar, eldiario.es".

El decreto de la Fiscalía.

Los argumentos de la Fiscalía

El decreto firmado por la teniente fiscal de la Audiencia Nacional rechaza la petición de la defensa de Julio Iglesias señalando que "no procede en el momento presente admitir la personación pretendida, habida cuenta que estamos en un momento inicial, en el que prima facie hemos de determinar la competencia de la Audiencia Nacional para conocer de los hechos denunciados. Tratándose la cuestión de un tema procesal y no de fondo, en el que las actuaciones se están dirigiendo a dirimir dicha cuestión y -no a realizar las pesquisas para atribuir al denunciado la condición de sospechoso, en los términos que establece la citada circular".

"Todo ello sin perjuicio de que una vez determinada, en su caso, la competencia, y se atribuyera la condición de sospechoso al denunciado se admitiera dicha personación, en los términos establecidos en la Circular 2/2022, de 20 de diciembre, de la Fiscalía General del Estado, sobre la actividad extraprocesal del Ministerio Fiscal en el ámbito de la investigación penal", apunta.

Cuenta de OnlyFans de una de las denunciantes.

La exclusiva de LD

Libertad Digital publicaba en exclusiva este martes las fotografías que demuestran que una de las dos denunciantes de Julio Iglesias tiene abierta una cuenta pública en el portal erótico OnlyFans. Dicha cuenta comenzó su actividad en el 2021, año en el que supuestamente se habrían cometido los presuntos delitos de agresión sexual por parte del artista que investiga la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

La cuenta de OnlyFans de la exempleada de Julio Iglesias que desvela LD fue abierta en agosto de 2020 y en mayo de 2021 publicó su primer post. Paradójicamente, los hechos por los que la Fiscalía investiga a Julio Iglesias supuestamente tuvieron lugar entre enero y octubre del mismo año en las residencias que el artista posee en República Dominicana y Bahamas. En dichas fotografías, la exempleada de Julio Iglesias realiza posados eróticos sugerentes en lencería o con bikini, acompañados de frases de contenido sexual no reproducibles. Las imágenes también incluyen preguntas más ‘inocentes’ como "¿Puedo enviarte fotos como esta?".

