Los maquinistas convocan una huelga general por la "inseguridad crítica" en la red ferroviaria

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) ha anunciado la convocatoria de una huelga general en el sector como respuesta inmediata a la grave crisis de seguridad que atraviesa la red ferroviaria. La organización toma esta medida tras los recientes accidentes en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que se han cobrado la vida de numerosas personas.

De esta manera, el sindicato endurece su postura frente a las autoridades ferroviarias, señalando que la situación ha sobrepasado los límites de lo tolerable. En su nota oficial, SEMAF destaca su intención de perseguir legalmente las negligencias en el mantenimiento y gestión de las vías: "Este sindicato va a exigir la responsabilidad penal a las personas encargadas de garantizar la seguridad en la infraestructura ferroviaria."

Asimismo, el colectivo pone el foco en la situación de la red en Cataluña, exigiendo que "la apertura del servicio en el ámbito de Rodalies no se realice sin las garantías de seguridad suficientes para la circulación".

Más allá de las reivindicaciones técnicas, SEMAF ha puesto el foco en la salud mental de los trabajadores tras las tragedias vividas. El sindicato ha emitido una recomendación directa a aquellos profesionales que se sientan incapacitados para ponerse al mando de un tren: "Recomendamos a quienes no se encuentren en disposición de prestar servicio, debido a la carga emocional motivada por todos estos sucesos, que se lo comuniquen a sus responsables."

La convocatoria busca forzar una revisión integral de los protocolos de seguridad y fiabilidad de la red, que según el sindicato, presenta deficiencias estructurales que ponen en riesgo tanto a los trabajadores como a los usuarios.