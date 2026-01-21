"No hay ningún tren llegando": filtran la primera conversación entre el maquinista del Iryo y Atocha

Un audio extraído de la caja negra de uno de los trenes accidentados en Adamuz, el Iryo que sufrió el primer descarrilamiento en el tramo del municipio cordobés, apunta a que el maquinista y el centro de mando de Renfe no fueron conscientes del choque con el Alvia que hacía el trayecto Madrid-Huelva.

Según el audio publicado por Cordópolis/eldiario.es, el maquinista explica en una primera llamada al centro de mando de Atocha que tenía el tren "bloqueado" y que no se podía mover, además de añadir que debía "reconocer" la situación del tren. "Acabo de sufrir un enganchó a la altura de Adamuz", dice el maquinista.

También se escucha cómo el trabajador de Atocha pide al maquinista que baje los pantógrafos, el mecanismo del tren que toma electricidad de la catenaria, y éste le responde: "Más abajo no pueden estar".

En un segundo contacto telefónico, el maquinista le expone que necesita que se pare el tráfico en las vías "urgentemente" porque las está invadiendo y la persona situada en Atocha le dice que "no hay ningún tren llegando", según el citado medio.

El maquinista, sereno, añade que tiene un incendio en uno de los coches, por lo que debe abandonar la cabina para verificar y pide que le envíen a la zona un servicio de urgencia, de bomberos y ambulancias porque tiene heridos en el tren. En ningún momento ninguno de los implicados alude a la presencia del Alvia.