Puente ordena el cierre por tiempo indefinido de la AP-7 en dirección sur por riesgo de hundimiento

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, titular de la AP-7, también conocida como la autopista del Mediterráneo, ha ordenado el cierre de todos los carriles de la infraestructura en dirección sur a partir de Martorell. El anuncio ha corrido a cargo del director del Servicio Catalán de Tráfico, Ramón Lamiel, quien ha señalado al ministerio como responsable de la decisión y ha preferido no concretar cuántos días estará cortada la autopista.

La medida se toma ante la posibilidad de que la infraestructura ceda en el mismo punto donde se produjo el deslizamiento de tierras que provocó la caída del muro de contención que causó el accidente ferroviario mortal de anoche a la altura de la localidad barcelonesa de Gelida.

El corte afecta a todos los carriles en dirección al sur desde Martorell. La intención inicial era cortar solamente un carril, pero finalmente se ha optado por ampliar el corte tras un peritaje encargado por el ministerio que dirige Óscar Puente y en el que se concluye que hay riesgo de hundimiento. La AP-7 es probablemente la autopista con más tráfico pesado ya que conecta Francia con el sur de España. El corte no afectará a la dirección en sentido norte.

El corte durará "unos días"

El alto cargo de la Generalidad ha insistido en que esta situación durará "unos días" y que para más concreción habrá que esperar a un segundo peritaje que se llevará a cabo este jueves. Los conductores que circulan por la AP-7 en dirección sur están siendo informados de que tienen dos opciones, desviarse por la C-25 en Flaçà, Gerona, o en Martorell, donde habrá un desvío obligatorio hacia la A-2 o la C-15.

Las autoridades viarias han descartado habilitar un carril en sentido sur en los carriles en dirección norte porque la alta densidad del tráfico podría provocar un mayor colapso circulatorio. Para hacer frente al corte de la autopista, además de las citadas alternativas los vehículos se podrán desviar por la C-32, que será gratuita mientras se mantenga el corte de Rodalies, la B-42, por el prelitoral y la M-340 en el puerto de Ordal para ir hacia el sur.

145.000 vehículos diarios de media

Según los datos aportados por la Generalidad, la AP-7 es utilizada por una media de unos 120.000 coches y 25.000 camiones al día. La AP-7 es además la vía con más siniestros de toda Cataluña, la mayoría en la provincia de Tarragona.

El incremento de la siniestralidad está relacionado con el aumento del tráfico tras la eliminación de peajes en 2021. El año pasado 17 personas perdieron la vida en esa autopista. 2023 cerró con 144 víctimas mortales en las carreteras catalanas, lo que supone un incremento del 6% respecto al año anterior. En el caso de la AP-7, se ha reducido el límite de velocidad a cien kilómetros y se han puesto restricciones al tráfico de vehículos pesados.