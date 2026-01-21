La cadena pública TVE ha vuelto a sacar a pasear al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a Francisco Franco con los accidentes ferroviarios que tuvieron lugar con ellos al mando de España para contrarrestar el escándalo de Adamuz, que puede perjudicar seriamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Pepa Bueno, la presentadora del telediario de la noche en La 1, fue quien sacó a relucir estos accidentes después de la tragedia del pasado domingo.

"El de hoy es uno de los accidentes ferroviarios más graves de la historia de nuestro país y es el que más víctimas mortales se ha cobrado desde que en el año 2013 descarrilara el tren Alvia en la curva de Angrois, donde murieron 80 personas en Galicia". Se hacía así un repaso al accidente que tuvo lugar en la era de Mariano Rajoy al frente del Gobierno.

Y no se conformó solo con apuntar indirectamente a Rajoy, también aprovechó para recordar al Franquismo: "Pero el peor accidente ferroviario ocurrió durante la dictadura, y su régimen intentó silenciarlo", insistió Pepa Bueno, la presentadora del telediario de la noche de TVE haciendo referencia al accidente de 1944 en Torre del Bierzo en León, donde hubo 100 fallecidos.

No puede ser que tras el accidente de Adamuz, en RTVE se hayan puesto a hablar de un accidente de tren durante la dictadura de Franco. pic.twitter.com/8eb0uEvsqv — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) January 20, 2026

De este modo, aprovechando el siniestro ferroviario del domingo, la que fuera directora del diario El País, medio afín a Pedro Sánchez, presentó a los espectadores los otros accidentes acontecidos en la era reciente de España para rebajar la magnitud de lo acontecido en Adamuz.

El Gobierno de Pedro Sánchez está maniobrando para controlar el relato y así evitar salir muy dañado de este nuevo escándalo que le acorrala. Por ello, tanto el presidente como el ministro Fernando Grande-Marlaska han instado a la ciudadanía española a seguir solo los canales oficiales (como TVE) y a calificar como "bulo" toda información que les perjudique.