Un experto explica las muescas del Iryo en el accidente de Adamuz: "El problema parece asociado a la vía"

El accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, que ha dejado por el momento 43 víctimas y centenares de heridos, continúa bajo investigación. Entre los aspectos que están siendo examinados, destacan las anomalías detectadas en las ruedas del tren Iryo implicado en el siniestro. Para arrojar luz sobre los detalles técnicos, Ramiro Aurín Lopera, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y director del periódico de Ingeniería ha intervenido en el programa de esRadio En casa de Herrero.

Según explica el experto, no es posible determinar de manera inmediata si un tren está averiado: "No es como los coches de Fórmula 1, que indican si algo no funciona. Lo que sí se puede saber es si se está moviendo o no", señala. Aurín Lopera confirma que en el momento del accidente, el Tren Alvia ya estaba detenido, con la cabeza tractora destruida y sin transmitir información sobre su estado.

El experto aclara que el hecho de que el Alvia desaparezca o esté parado no habría evitado el accidente: "No hubiéramos solucionado nada. El hecho de que el Alvia desaparezca o esté parado es porque ya ha ocurrido toda la desgracia. No causa ningún daño adicional más allá de un desconocimiento", añade.

Las muescas en las ruedas

Uno de los aspectos técnicos más comentados es la aparición de muescas en las ruedas del Iryo y otros trenes que habían circulado por el mismo recorrido previamente. Según Aurín Lopera, "hay un cierto tamaño tolerado por la normativa, que suele ser muy pequeño y no significaría nada. Sin embargo, las muescas que hemos observado parecen significativas y requieren una evaluación numérica precisa".

El experto detalla que estas marcas son consecuencia de defectos en la vía, describiendo "una hendidura suficientemente significativa y angulosa como para producir la muesca". Además, explica que la dinámica del paso de trenes pesados a alta velocidad amplifica el efecto, haciendo que incluso defectos pequeños se conviertan en problemáticos con el tiempo.

"Hoy podemos afirmar que esas muescas corresponden a un tipo de defecto que fue definitivo", asegura Aurín Lopera. Sin embargo, añade que todavía no se puede afirmar que hayan sido la causa directa del accidente, y que se requiere un análisis más exhaustivo: "Todavía estamos midiendo el efecto y evaluando hasta dónde puede haber influido".

El problema parece estar en la vía

El experto subraya que el defecto detectado "es la primera anomalía que nos dice que había un problema, algo que no debería estar y está". También advierte que, a diferencia de lo que algunos podrían pensar, el tren no es necesariamente el responsable del accidente: "Si el tren hubiera tenido algún fallo, sería más fácil de detectar, pero en este caso el problema parece estar asociado a la vía".

Aurín Lopera ejemplifica la importancia de la inspección: "Igual que en un coche puedes ver un desgaste desigual en las ruedas y deducir que la dirección está mal, en un tren un desgaste asimétrico en los bogies del vagón número 6 indicaría un problema propio del tren y no de la vía. La caja negra controla muchos parámetros: motor, ejes, temperaturas… todo en tiempo real".

El experto concluye: "Lo que hemos detectado hasta ahora es significativo y requiere seguimiento. El tamaño de las muescas, su progresión con el paso de los trenes y la inspección continua determinarán si estas anomalías podrían causar accidentes futuros".