Yolanda Díaz banaliza la tragedia de Adamuz y utiliza el sufrimiento de las víctimas: "Es mi segundo siniestro"

Aunque desde la izquierda política y mediática se ha tratado de amedrentar a la derecha para que no utilice políticamente la tragedia ocurrida el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), llegando incluso a denunciar que la "ultraderecha" está tratando de beneficiarse de lo ocurrido, resultó especialmente curioso que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, candidata por el PSOE a las elecciones andaluzas que se celebrarán en junio de este año, apareciera junto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Transportes, Óscar Puente.

En este contexto, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha mantenido este miércoles un encuentro con los trabajadores que están participando en las labores de rescate de las víctimas del accidente ferroviario. Así, en declaraciones a los medios, ha querido mostrar su compasión con las víctimas del accidente. Pero el excesivo sentimentalismo –del que habitualmente hace gala la ministra– ha provocado que termine banalizando la tragedia.

Banaliza la tragedia

Tal y como recogía su agenda para el día de hoy, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha visitado este miércoles el Puesto de Mando de Avanzado desde el que se monitorizan las labores de rescate en el lugar del accidente ferroviario de Adamuz. Además, allí ha mantenido un encuentro con los trabajadores que están participando en dichas labores, desde donde ha atendido también a los medios de comunicación. Así, ha comenzado transmitiendo sus condolencias a las víctimas y sus familiares.

No obstante, la ministra ha forzado su discurso tanto, con el fin de mostrar empatía y compasión con las víctimas y sus familiares, que ha llegado a banalizar su sufrimiento. "Tenemos que recordar que la vida es muy importante para todos y para todas nosotras, que los servicios públicos son vitales para la ciudadanía", ha comenzado diciendo. De esta forma, ha agradecido su labor "a todos los servicios sanitarios, a los servicios de protección civil general, a toda la Guardia Civil, a toda la UME, a todas las fuerzas de seguridad del Estado", incluyendo también a los periodistas, "que están comunicando permanentemente y dando información sobre lo que está pasando".

En este contexto, ha forzado su discurso hasta el punto de asegurar que "he tenido la desgracia de vivir el accidente de Angrois y hoy comparto con ustedes el dolor por el accidente en Adamuz". De hecho, tras decir estas palabras, la ministra de Trabajo ha enfatizado que "es mi segundo siniestro, es creo que dolorosísimo".

Así las cosas, Díaz también ha aprovechado la ocasión para reivindicar la labor pública del Estado, defendiendo, aunque de forma velada, su modelo de gobierno. "Este es el país que queremos ver", ha comenzado indicando en referencia a la labor de los servicios de rescate, añadiendo que, dicho modelo de país, es "el país que defiende los servicios públicos, que defiende con cariño a la gente que está sufriendo".

Además, preguntada por los medios con respecto a que el Partido Popular haya pedido responsabilidad sobre lo sucedido en Adamuz, tras afirmar que no entraría en disputas, ha señalado que "me parece que la gente se merece respeto y no voy a entrar en ninguna disputa". Del mismo modo, no ha querido tampoco valorar la convocatoria de huelga por parte de Semaf. "Como siempre digo, respeto absoluto al derecho de huelga de los trabajadores y trabajadoras, pero también digo que hoy estamos con las víctimas y con el dolor que tienen", ha concluido.