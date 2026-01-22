Aplazado el juicio a López Madrid y Villarejo por el acoso y las amenazas a la doctora Pinto

El juicio en el que el empresario Javier López Madrid y el excomisario José Manuel Villarejo se sentarán en el banquillo acusados de acoso, amenazas y lesiones a la dermatóloga Elisa Pinto, se ha aplazado. El inicio estaba previsto para el 2 de febrero en el Juzgado de lo Penal número 10 de Madrid.

La apertura de este juicio se acordó en octubre de 2022 después de ocho años de instrucción judicial. El motivo de la suspensión es que la magistrada titular del juzgado se ha ido recientemente a otro destino, según han indicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El exconsejero de OHL Javier López Madrid y el excomisario están acusados de amenazar y hostigar a la doctora Elisa Pinto para lograr que retirara una denuncia por acoso en 2014. Esto supondría la presunta comisión de delitos de acoso, amenazas y lesiones con instrumento peligroso, según señaló la jueza de instrucción en su auto de apertura de juicio oral.

La Fiscalía pide ocho años y ocho meses de prisión, la acusación particular, que ejerce la doctora Pinto, pide seis años y la Asociación Clara Campoamor, acusación popular, reclama nueve años de cárcel para cada uno.

Los hechos ocurrieron en 2014

En su escrito de acusación, Elisa Pinto denunció dos agresiones. La primera en enero de 2014, cuando un individuo entró en su coche y le causó "un corte con objeto punzante mientras decía 'estás indefensa'". La segunda en abril cuando, al bajarse de su vehículo, "el agresor dijo 'López Madrid quiere que cierres la boca'" y "le asestó un tajo en el abdomen por encima de la ropa".

Villarejo fue identificado como el segundo agresor por Elisa Pinto. La doctora puso también de relieve las dificultades que ha tenido para que se investiguen sus denuncias, y señala que un comisario llegó a ser apartado del caso después de que intercediera el exnúmero dos de la Policía Eugenio Pino.

Asimismo, acusa a López Madrid de haber tenido un "trato de favor" por parte de varios excomisarios, uno de ellos Enrique García Castaño, también imputado en el caso Tándem, gracias a Villarejo, que, según señala Elisa Pinto, le animó a poner una "contradenuncia" contra ella para intentar archivar la suya.