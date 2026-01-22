El bochornoso rally de María Jesús Montero para posar ante las cámaras con los Reyes

El pasado martes, tras su regreso a España tras asistir al funeral por Irene de Grecia, la hermana de la reina Sofía, los Reyes acudieron a Adamuz para visitar la zona de la tragedia, acompañar a los servicios de rescate en sus trabajos y sobre todo consolar a las víctimas del accidente ferroviario. Ese día también acudió a la zona una nutrida representación del Gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza. Con él estuvieron ministros como el de Transportes, Óscar Puente y el de Interior, Fernando Grande Marlaska pero fue especialmente llamativa la presencia de la ministra de Hacienda y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero.

Montero, señalada por presentarse en Adamuz sin tener competencias en aspectos concretos de la tragedia y mientras se apelaba a no "politizar" el accidente, ocupó un papel destacado en la foto de la comparecencia de Sánchez y ella misma se ocupó de aparecer en la foto de los Reyes en el punto donde se desató la tragedia.

Como muestran las imágenes de las declaraciones de los Reyes en ese lugar, Montero maniobró para colocarse muy cerca de los monarcas pidiendo paso y apartando sin rubor a quienes estaban unas filas por delante. Tras colocarse, se jactó del logro arqueando las cejas.