El emotivo homenaje de una comparsa de Punta Umbría a las víctimas del tren de Adamuz

Tan solo dos días después del trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), Punta Umbría ha rendido un emotivo homenaje a las víctimas en el Gran Teatro Falla de Cádiz, en el marco del COAC 2026. El recuerdo cargado de emoción, silencio y letras estremecieron a un teatro puesto en pie y con sentimiento.

El siniestro, uno de los más graves de la historia reciente del ferrocarril en España, dejó al menos 43 fallecidos tras el descarrilamiento de un tren de alta velocidad de la compañía Iryo que cubría la ruta Málaga–Madrid. El convoy impactó contra un tren Alvia que circulaba correctamente entre Madrid y Huelva, provocando escenas de enorme dureza, pánico entre los pasajeros y una profunda conmoción en todo el país. Punta Umbría ha perdido a seis vecinos en la tragedia ferroviaria, incluida la familia de la niña de seis años que ha quedado huérfana al morir sus padres y también su hermano.

Durante la actuación, la agrupación de Punta Umbría convirtió el escenario del Falla en un espacio de memoria colectiva. La letra interpretada puso voz al dolor vivido aquella tarde, el estruendo del hierro, los gritos, la incertidumbre de no encontrar a los seres queridos y el miedo paralizante. "Se nos cayó la tarde con su manto oscuro" o "Donde conocí el infierno" resonaron con fuerza entre el público, que siguió la interpretación en absoluto silencio.

El homenaje también destacó la solidaridad surgida tras la tragedia, con una referencia directa al espíritu de unión y agradecimiento a los vecinos y efectivos que ayudaron a salvar vidas, a los que "levantaron del suelo" a los heridos", dedicando unas bonitas palabras a Adamuz: "El pueblo quien salva al pueblo", una frase que cerró la actuación y que fue coreada entre aplausos contenidos y rostros visiblemente emocionados.

🎭 Punta Umbría recuerda en el Gran Teatro Falla a sus víctimas tan solo dos días después del accidente ferroviario de Adamuz#COAC2026P11 #GranTeatroFalla #CarnavalDeCádiz pic.twitter.com/CCARzxa3Uu — Onda Cádiz (@OndaCadizTV) January 22, 2026

El Gran Teatro Falla, templo del carnaval gaditano, se convirtió así en un lugar de duelo compartido y respeto, demostrando una vez más que el Carnaval también sabe parar, mirar al dolor de frente y abrazar a quienes ya no están.

Letra completa del homenaje

"Se nos cayó la tarde con su manto oscuro. Los hierros eran puros los llantos también. Se nos cayó la tarde y el peso infinito del miedo y los gritos revientan mi pecho. Se nos cayó la tarde no puedo moverme. No encuentran a mi gente me siento caer. Una chiquilla perdida andando bajo las vías. Las niñas de Punta Umbría se las llevan. Mi pueblo se estremece y tiene cara de tragedia, mi pueblo desvanece. Qué mala suerte. Gritos de alerta y viendo desde casa con nuestras penas. Y el niño que al librarse llamó a su padre ‘vente a mi vera’. Se nos cayó la tarde, la noche mas dura de invierno, la noche mas dorada, la más desesperada. Donde conocí el infierno. Adamuz de mis entrañas eres quien me dio el consuelo, quién me levantó del suelo. Adamuz de nuevo grita España: ‘El pueblo quien salva el pueblo, el pueblo quien salva el pueblo’".