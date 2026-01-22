Los investigadores del accidente pedirán judicialmente los informes de conservación de la vía del tramo de Adamuz

La Guardia Civil ha iniciado ya sus funciones como policía judicial en el caso abierto en un juzgado de Montoro por el accidente mortal del tren al paso por Adamuz (Córdoba). Y una de las diligencias que valoran ya es la solicitud de los informes oficiales de conservación del Ministerio de Óscar Puente sobre las vías afectadas por el accidente.

Los peritos de la Guardia Civil han empezado ya a recopilar información sobre el accidente. Y sus primeros trabajos apuntan a una investigación donde va a resultar que salga bien parado el Gobierno. Para empezar plantean analizar la situación desde dos kilómetros antes del lugar exacto del accidente mortal de Adamuz: en sentido descendente y ascendente (cuatro kilómetros en total). Saben que todo ello se tiene que hacer antes de restablecer el tráfico ferroviario para evitar la destrucción de posibles focos de pruebas. Y saben también que el Gobierno puede usar el deseo de la población de recuperar los tránsitos por la vía del AVE en Córdoba como un elemento para evitar que la investigación llegue hasta el final.

Por otra parte, la Guardia Civil evalúa distintas diligencias y controles para esclarecer lo ocurrido. Diligencias como revisiones visuales y con tecnología (sensores) para detectar daños, el desgaste y las anomalías en carriles, traviesas, fijaciones y balasto.

También en el sentido de comprobar si se habían eliminado escombros, hojas y vegetación del balasto para mantener su capacidad de drenaje y soporte –para ello se deberá pedir información de los servicios de mantenimiento–. Y, posiblemente, lo más importante, la Guardia Civil comprobará la nivelación y alineación (bateo) de las vías.

Las últimas revisiones

Para ello, la Guardia Civil valora ya solicitar datos sobre la compactación del balasto para asegurar la geometría correcta de la vía, las fechas de cuándo se hicieron las últimas revisiones de la nivelación y alineación de las traviesas y el listado de veces en las que se bateó la vía con máquina y los resultados de ese control.

Los expertos consultados por los investigadores ya han señalado que una diferencia de más de 7 mm entre cabezas de carriles es peligroso para el descarrilamiento y las vibraciones y balanceo de vagones. Y lo mismo ocurre si se supera el ancho permitido en las mismas tolerancias anteriores.

La Guardia Civil también procederá a comprobar la soldadura de los carriles: la unión de los tramos de carril mediante soldadura aluminotérmica o eléctrica para crear una vía continua y sin juntas. Sobre todo en los cambios de aguja.

Las previsibles diligencias

Los informes sobre el amolado de carril (rectificado) –para ver si existen desgastes y defectos en la superficie del carril que asegura una rodadura suave y segura– o los de certificación del control de vegetación –si ha habido control de crecimiento de plantas que dañan la infraestructura y afectan la visibilidad–, también se encontrarán en esas previsibles diligencias.

Por último, la Guardia Civil deberá analizar el mantenimiento de drenajes –si están limpios los sistemas para prevenir inundaciones y daños por agua– y el mantenimiento de componentes: si están engrasados los aparatos de vía (desvíos y agujas) y sustituidos los elementos dañados como traviesas, fijaciones o juntas de expansión.

Todo un trabajo que supondrá una auditoría de facto del nivel de mantenimiento y conservación de las vías españolas. Justo cuando ya se sabe que el Gobierno ha bajado realmente la inversión al no elevarla lo suficiente con respecto al aumento de km de vías, al disparo de su utilización y a la misma inflación.