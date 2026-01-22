Los maquinistas de Renfe se plantan: segundo día sin trenes de cercanías en Cataluña

El accidente ferroviario de Gelida (Barcelona) en el que murió el maquinista en prácticas Fernando Huerta, de 27 años y natural de Sevilla ha desatado un imponente caos en Cataluña. Los trenes no circulan por segundo día consecutivo. La AP-7 está cortada en dirección sur. Generalidad y Gobierno no logran recuperar la normalidad. El parón en los trenes de cercanías afecta a 400.000 usuarios. El tráfico se ha incrementado más de un 10%. Se forman colas kilométricas en los principales accesos a Barcelona. Por ejemplo, 18 kilómetros a primera hora en la A-2 en sentido este entre Cornellá y Martorell.

La región está sumida en el desconcierto y la confusión, además de sufrir un caos en materia de transportes y comunicaciones comparable al día del gran apagón, el 28 de abril del año pasado. El 'Govern' de la Generalidad recomienda el teletrabajo mientras Renfe ha convocado a los maquinistas a las 11 de esta mañana para tratar de recuperar el servicio de Cercanías aunque sea de manera parcial, escalonada y provisional. Las autoridades estatales y autonómicas debaten si el muro que cayó a la vía en Gelida forma parte de la infraestructura viaria (la AP-7) o ferroviaria (la línea R-4).

La bronca política entre administraciones socialistas sube de tono. La Generalidad acaba de anunciar un expediente contra Renfe por incumplimiento y exige a la compañía y a Adif que recuperen el servicio porque alega que todas las líneas se revisaron ayer y la seguridad "está garantizada". Pero La Vanguardia reporta que durante las comprobaciones de las líneas una vagoneta descarriló entre Lérida y Calaf, se produjo un socavón en la R-1, la línea del Maresme, y una piedra cayó sobre las vías en la terminal del Morrot. Los maquinistas se han presentado en sus puestos de trabajo, pero se niegan a mover los trenes por la manifiesta inseguridad del servicio.

Volcados en la comunicación

Tanto el Gobierno como la Generalidad se esfuerzan en el plano comunicativo. A diferencia de lo ocurrido con el apagón, los medios están operativos y tanto el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, como las consejeras de Interior y de Territorio, Núria Parlon y Sílvia Paneque, se esfuerzan en aparentar transparencia y credibilidad.

Portadas "falsas"

Sus afanes se han plasmado en las portadas de los medios catalanes de papel en estos términos: "Rodalies reabre hoy tras un cierre total que causa un caos en la movilidad", titula La Vanguardia en la portada de su edición de papel. "El servicio ferroviario se restablecerá progresivamente hoy tras el accidente en Gelida en el que murió un maquinista en prácticas", sostiene un sumario de la portada de El Periódico de Catalunya. "El servicio de Rodalies se reemprenderá hoy de manera escalonada", apunta el titular de primera plana del periódico Ara. Sólo El Punt Avui, el diario en el que trabajó Puigdemont mantiene una cierta reserva sobre las optimistas previsiones de sus colegas. "Un país fuera de servicio" es su titular.

A las seis y media de la mañana los tres primeros titulares eran la expresión de un deseo con el que las fuentes oficiales habían bombardeado las redacciones, así como una apuesta arriesgada de los responsables editoriales tratándose de Renfe y Cataluña, una combinación generalmente desastrosa.

Renfe atribuía a primera hora de la mañana el parón a "causas operativas". Lo hacía en la red social X, la misma en la que diez horas antes afirmaba que "la previsión de restablecimiento para mañana jueves, una vez finalizada la revisión, será una recuperación progresiva del servicio".