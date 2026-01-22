El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comparecido esta tarde junto al coronel Fernando Domínguez, jefe del Servicio de Criminalística, en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil para informar sobre el accidente ferroviario de Adamuz. A pesar de que la prensa le ha preguntado en varias ocasiones si la Guardia Civil tenía conocimiento de que ambos trenes, el Iryo y el Alvia, habían descarrilado, el ministro se ha negado a confirmar si los agentes eran conscientes de la situación al llegar al lugar del siniestro.

La cuestión surge después de que un viajero del Iryo, Augusto Zunzunegui, declarara en Onda Cero que fue él quien avisó sobre el Alvia dos horas después del accidente, porque en su tren nadie era consciente de la existencia del segundo convoy.

El ministro se ha limitado a recordar que la primera patrulla llegó a las 20:00 horas –unos 12 minutos después de que se produjera el accidente– y que, tras su evaluación inicial, se solicitaron más efectivos y servicios sanitarios: "Se recibió la llamada de emergencia, pero no se dispuso de todos los datos precisos porque se requería rapidez en la actuación. La primera patrulla establece las pautas necesarias y solicita todos los efectivos y refuerzos necesarios", ha señalado el ministro.

"La inmediatez es propia de una sociedad y un Estado avanzados, dotados de un servicio público ejemplar", añadió Marlaska, subrayando la rapidez de la Guardia Civil en el despliegue de medios y dispositivos.

Últimas víctimas identificadas

Hoy se han recuperado dos cuerpos del segundo vagón del Alvia que presentan circunstancias deterioradas, por lo que su ingreso en el Instituto de Medicina Legal se ha pospuesto algunas horas.

Sobre las víctimas, el coronel Domínguez ha confirmado que, tras la recuperación de estos dos cuerpos, ya no quedan personas desaparecidas. "La búsqueda se había retomado ayer por la tarde y ha continuado hoy por la mañana. Actualmente no tenemos ninguna persona pendiente de localizar, por lo que, una vez encontrados estos dos cuerpos, debemos proceder a su identificación. Si se confirma que corresponden a las personas pendientes, se dará por finalizado el dispositivo de búsqueda".

En total, hay 45 fallecidos y 43 personas identificadas: 40 españolas y 3 extranjeras —una rusa, una alemana y una marroquí—. Entre las personas identificadas, 22 eran mujeres y 21 hombres, incluyendo un menor. En los trenes viajaban 480 personas, 289 en el Iryo y 191 en el Alvia.

Domínguez también ha destacado la labor de la Guardia Civil: "Trasladamos nuestro pésame por las personas fallecidas y queremos transmitir que hemos hecho todo lo posible para poder identificar los cuerpos y ofrecer un pequeño consuelo a las familias".

Investigación y diligencias

Por el momento, la investigación sigue abierta y se realiza de forma paralela por la Guardia Civil y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). El coronel Domínguez ha explicado que la Guardia Civil busca responsabilidades penales, mientras que la Comisión establece protocolos de actuación para futuras intervenciones.

Además, aún no se ha iniciado el volcado del contenido de las cajas negras, y todas las declaraciones tomadas, del maquinista, tripulantes y determinados viajeros, se remiten a la autoridad judicial: "Esto no significa que cerremos la investigación, tomaremos declaraciones de otras personas que consideremos relevantes", ha especificado Domínguez.

Controversia sobre los tiempos de aviso

El testimonio de Augusto Zunzunegui, pasajero del Iryo, dista de las declaraciones ofrecidas por el ministro. Según ha explicado el afectado, su tren se detuvo a las 19:45 horas, tras lo cual su mujer llamó al 112: "La ambulancia aparece a las 20:15h y, a partir de ahí, empiezan a llegar vehículos de emergencia". Mientras se realizaban labores de rescate, no éramos conscientes de que había otro tren", ha afirmado. Según Zunzunegui, hasta las 21:30 horas no apareció un viajero del Alvia alertando a los servicios de emergencia de que existía el otro tren siniestrado debido al descarrilamiento del Iryo.

El pasajero ha asegurado que fue él quien informó de la situación del Alvia, lo que plantea preguntas sobre la información inicial con la que contaba la Guardia Civil y la coordinación de los dispositivos de emergencia.