Puente niega inseguridad en Rodalies y atribuye el plantón de los maquinistas a un "suflé emocional"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, acusa a los maquinistas de Renfe en Cataluña de la paralización por segundo día consecutivo del servicio de cercanías (Rodalies), regionales y media distancia, así como de "dañar el sistema ferroviario". Según Puente, las infraestructuras son seguras y si no se ha restablecido el servicio es por culpa de los maquinistas, que se han presentado en sus puestos de trabajo pero se niegan a mover los trenes hasta que se garantice su seguridad.

Puente atribuye el plante al estado anímico de los trabajadores tras la muerte del maquinista del Alvia en Adamuz y de un maquinista en prácticas en Gelida. En una entrevista en la emisora oficial de la Generalidad, Catalunya Ràdio, el ministro se ha referido a un "suflé emocional" de los maquinistas para ilustrar su actitud y ha asegurado que cuando baje dicho "suflé" se llegará a un acuerdo con ellos, aunque "si lo que se pide son intervenciones en la infraestructura o garantías de absoluta seguridad, eso no es viable en unas horas".

En cuanto al accidente mortal de Gelida, la última hipótesis del ministro es una "pésima suerte". "Durante días se ha ido acumulando lluvia en esa zona, y la densidad y el peso del talud que el muro contenía ha crecido enormemente. De manera que la causa parece que estamos ante algo inevitable, no era una cuestión de buen o mal estado, sino que parece que la densidad y el peso que adquirió el talud era incompatible con la continuidad del muro", ha afirmado literalmente según recoge un teletipo de Europa Press.

También ha señalado que ese mismo día cedió otro muro en la localidad de Pineda de Mar cuando no pasaba ningún tren, lo que evitó, ha dicho, otra desgracia.

Mientras tanto y ante el caos monumental en el que está sumida la región, la Generalidad ha anunciado la apertura de un expediente a Renfe por no prestar servicio de Rodalies, circunstancia que considera "intolerable". Así se ha expresado el comisionado de la Generalidad para el traspaso de Rodalies, el exdirigente nacionalista Pere Macias.

El certificado de seguridad de Adif

"Es un hecho intolerable y por eso abrimos el expediente a Renfe, por no prestar el servicio que tiene que prestar a los ciudadanos aunque Adif emitió ayer un certificado garantizando la seguridad de todas las líneas ferroviarias", ha afirmado el comisionado.

En medio de la bronca se ha convocado una reunión para esta mañana en la que estarán presentes representantes de Adif, Renfe, la consejería de Territorio de la Generalidad y el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), el mayoritario.

Macias ha prometido que "vamos a intentar poner cuanto antes punto y final a esta situación que no podemos tolerar porque, estando garantizada la seguridad, está afectado el derecho a la movilidad de los ciudadanos" y ha insistido en que Adif sostiene que la seguridad está garantizada.

La respuesta de Renfe ha partido de su portavoz en Cataluña, Antonio Carmona, quien ha señalado que la compañía presentará alegaciones y que sus directivos están en contacto permanente con los trabajadores y centrados en recuperar cuanto antes el servicio.

El expediente supone un enfrentamiento en toda regla entre la Generalidad de Salvador Illa y el Gobierno de Pedro Sánchez en pleno traspaso del servicio de Rodalies a la administración autonómica. La Generalidad se niega a asumir en solitario un caos que está provocando la segunda jornada infernal consecutiva en Cataluña tras el accidente de Gelida. El Govern, impotente, recomienda el teletrabajo porque al parón ferroviario hay que añadir el colapso de las carreteras de toda Cataluña por el corte sine die de la autopista AP-7 en sentido sur a la altura de Martorell. Se están levantado peajes, pero ni aún así se consigue reducir las colas kilométricas. La afectación económica se multiplica porque tampoco están circulando los trenes de mercancías.