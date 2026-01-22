Menú
Puente riñe a los medios por decir que fue el tren el que chocó con la grúa y no al revés

Con un tono mucho más moderado al que acostumbra, Óscar Puente ha vuelto a señalar a los medios por el accidente en Cartagena.

Vista de la grúa que ha colisionado con un tren de Feve, en la diputación cartagenera de Alumbres, este jueves. | EFE

Días después del terrible descarrilamiento en Adamuz y en medio del conflicto abierto en el Cercanías catalán, un nuevo accidente ferroviario ha vuelto a sobresaltar este jueves: un tren FEVE y una grúa destinada al alumbrado público han chocado en Cartagena y seis pasajeros han resultado heridos leves.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha utilizado las redes sociales para referirse a este nuevo frente, y lo ha hecho para señalar a los medios y pedir que "se informe correctamente" de lo ocurrido en Murcia. Según ha precisado, "un vehículo cesta-grúa de alumbrado público de Cartagena ha invadido con su brazo el dominio público ferroviario golpeando las ventanas de un tren de ancho métrico que pasaba en ese momento".

Para recalcar que el culpable esta vez es el operario de una grúa ajena al sistema, Puente ha enlazado una noticia para señalar a los medios cuál sería el titular correcto:

"Alguien informando correctamente. Es la grúa la que choca contra el tren al invadir el dominio público ferroviario. No al revés. Se agradece", dice.

En España

