Seis heridos en el choque de un tren de pasajeros contra una grúa en Cartagena

Un tren de pasajeros FEVE (Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha) impactó este jueves contra una grúa en Cartagena, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias en la Región de Murcia.

Según las primeras informaciones, el choque tuvo lugar en Alumbres a las 12:04 y se ha saldado con cuatro heridos de carácter leve, según ha confirmado el presidente regional, Fernando López Miras.

Siguiendo la evolución del incidente entre un tren de FEVE y una grúa sucedido en Alumbres (Cartagena). En comunicación permanente con los servicios de emergencia y sanitarios que ya están movilizados en la zona. Me informan que solo ha habido 4 heridos de carácter leve y no… — Fernando López Miras (@LopezMirasF) January 22, 2026

Informaciones posteriores de la Consejería de Salud, recogidas por Europa Press, han elevado el número de heridos a seis, de los que cuatro han sido trasladados al hospital Santa Lucía y los otros dos al hospital Virgen del Rosell para su valoración. Se trata de dos hombres de 18 años, otros dos de 26 y 50, y dos mujeres de 62 y 74 años de edad.

Un amplio dispositivo de bomberos y personal sanitario se encuentra en la zona atendiendo a los heridos, formado por bomberos del Ayuntamiento de Cartagena, ambulancias del 061, Guardia Civil y Protección Civil.

El tren no ha descarrilado ni ha volcado, y se encuentra en la vía. La circulación de trenes se ha interrumpido, según informa Adif, que precisa que la grúa era "ajena a la explotación ferroviaria".

Línea de ancho métrico Cartagena-Los Nietos: Se encuentra interrumpida la circulación por la invasión del gálibo de la infraestructura por una grúa ajena a la explotación ferroviaria. — INFOAdif (@InfoAdif) January 22, 2026

El tren de pasajeros cubría la línea Cartagena-Los Nietos. El tren ha partido de Cartagena a las 11:40 horas, y tenía prevista su llegada a Los Nietos a las 12:13. La colisión ha ocurrido a mediodía a la altura de la parada de Los partidarios, entre la diputación cartagenera de Alumbres y el municipio de La Unión, en el punto kilométrico 6,6.

Durante el trayecto, el brazo de un camión grúa ajena a Renfe y a Adif ha invadido el gálibo ferroviario y ha golpeado el tren por la parte lateral, lo que ha provocado la rotura de los cristales de ventanas del convoy.

Según La Verdad, citando fuentes de la delegación, en el momento del accidente viajaban 16 pasajeros, a los que se les ha proporcionado transporte alternativo. Desde Renfe han explicado que se va a establecer un plan de transporte en autobús para garantizar la movilidad de los usuarios mientras no se recupere la circulación.